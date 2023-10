Combined Pula: Bartunkova si ripete

Terzo trofeo ITF in carriera per Nikola Bartunkova, vincitrice del titolo femminile nell'ITF combined che si è concluso stamattina sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, secondo dei sei tornei internazionali organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

In finale la 17enne di Praga, settima favorita del seeding, ha superato la tedesca Katharina Hobgarski, sesta testa di serie, ritiratasi per un problema fisico all'inizio del secondo set sul punteggio di 60 1-0 dopo appena 29 minuti di partita. La 26enne di Neunkirchen ha probabilmente pagato la fatica per la semifinale vinta dopo oltre tre ore e mezza di lotta sulla favorita della vigilia, la romena Miriam Bianca Bulgaru.

Per la ceca - come detto - si tratta del terzo successo: aveva "rotto il ghiaccio" proprio a Pula a fine aprile (25.000$) e poi si eraripetuta a Erwitte, in Germania (25.000$) a fine agosto. Ora il tris di nuovo a Pula.