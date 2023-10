Combined Pula, Colmegna contro Naya per un posto in finale

Saranno Oriol Roca Batalla e Daniel Michalski a giocare la finale del singolare maschile dell'ultimo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Doppio turno nel sabato del Forte, che nei quarti della mattina ha visto il polacco, accreditato della terza testa di serie, regolare 6-1, 6-4 Giovanni Oradini, mentre si sono qualificati per le semifinali anche il numero 4 Alexander Weis (7-6, 6-3 allo spagnolo Carlos Sanchez Jover) e il qualificato Luciano Carraro, che dopo lo 0-6 del primo set, ha sorpreso con un doppio 6-4 il secondo favorito del torneo, il davisman bosniaco Nerman Fatic. In semifinale si è spenta la speranza di avere italiani in finale: il numero 1 del seeding Roca Batalla ha battuto 6-2, 6-3 Weis, mentre Carraro si è ritirato dopo aver perso i primi nove giochi contro Michalski.

C'è ancora un'italiana in gara nel singolare femminile: è la testa di serie numero 8 Martina Colmegna, che nei quarti ha eliminato 6-4, 6-3 l'elvetica Ylena In-Albon (numero 2) e domani sfiderà per un posto in finale proprio la tennista con la quale ha vinto il doppio, l'argentina Guillermina Naya, che nei quarti ha battuto Anna Turati 6-2, 6-3. Turati che negli ottavi aveva regolato 6-3, 6-2 la wild card Giulia Carbonaro. Sconfitta nei quarti anche la terza italiana in gara, Tatiana Pieri, 6-0, 6-4 dalla ceca Brenda Fruhvirtova, favorita del torneo.