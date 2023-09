Combined Pula: Piraino, Sorrentino, Arnaboldi e Andaloro già al 2°T

Antonio Caruso, Daniel Bagnolini, Niccolò Catini, Luciano Carraro e Alessandro Bellifemine, più il lucky loser Manuel Plunger. Sono sei gli italiani che superano le qualificazioni del primo Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei combined internazionali ITF organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Caruso ha superato 6-3, 7-5 Pietro Marino, Bagnolini con un doppio 6-1 Noah Perfetti, Catini 6-3, 6-3 a Marco Dessì, Carraro con lo stesso risultato su Leonardo Malgaroli e Bellifemine l'ha spuntata 6-7(4), 6-4, 10-3 su Plunger. Sconfitta nel turno decisivo per Andrea Militi Ribaldi, 6-1, 3-6, 10-4 per mano dell'argentino Gian Matias Di Natale.

Primi match per il main draw, con l'esordio del numero 1 del seeding, il davisman polacco Daniel Michalski, che ha regolato 6-3, 6-1 Gabriele Maria Noce, imitato dal numero 2, lo spagnolo Carlos Lopez Montagud, 6-4, 7-6(5) sulla wild card Federico Bondioli. Ci saranno sicuramente almeno due italiani nei quarti, visto che si sfideranno negli ottavi la testa di serie numero 9 Gabriele Piraino (6-4, 6-1 alla wild card Niccolò Ciavarella) e Luigi Sorrentino (3-6, 6-3, 6-4 all'olandese Sander Jong) così come il numero 8 del seeding Federico Arnaboldi (doppio 6-3 a Giorgio Tabacco) e Fabrizio Andaloro (0-6, 6-3, 7-5 a Davide Galoppini).

Tanti i derby tricolori in campo domani: la testa di serie numero 3 Giovanni Oradini opposta al qualificato Luciano Carraro, la numero 5 Lorenzo Rottoli contro il qualificato Catini, la numero 7 Tommaso Compagnucci opposta allo special extemp Giuseppe La Vela, Luca Castagnola contro il qualificato Bagnolini, il qualificato Caruso contro Filippo Speziali, il qualificato Bellifemine contro la wild card Niccolò Baroni. Invece, il lucky loser Plunger sfiderà la wild card russa Kiril Mishkin, mentre Manuel Mazza sfiderà il qualificato britannico Toby Martin.

Accedono al turno decisivo delle qualificazioni femminili Corinna Dentoni (6-1, 6-3 alla statunitense Versace Gatti) e ora sfida Federica Bilardo; Gaia Parravicini (6-2, 6-3 ad Antonia Aragosa) contro Martina Spigarelli; Alessandra Mazzola contro la francese Mathilde Ngijol Carre; Linda Salvi (neanche un game concesso a Giulia Caramelli) opposta a Giorgia Pinto; Barbara Dessolis (6-4, 6-0 alla tedesca Anna Schubries) contro la bulgara Dia Evtimova; Virgina Ferrara contro la tedesca Carolin Raschdorf; Caterina Odorizzi (per forfait contro la statunitense Derhem) contro Irene Lavino.