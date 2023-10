Combined Pula: Serafini, Pennaforti e Caruso sono in semifinale

Almeno un tennista italiano andrà in finale nel singolare maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nella parte alta del tabellone, infatti, si sfideranno Marcello Serafini (che ha eliminato 7-6, 6-3 la testa di serie numero 7 Giovanni Fonio) e la wild card Gabriele Pennaforti che continua a sorprendere (stavolta l'ha spuntata 0-6, 6-4, 7-6 in due ore e 40', con il 7-4 nel tiebreak decisivo, il tedesco Timo Stodder, numero 3 del seeding).

Nella parte bassa del tabellone c'è Salvatore Caruso che, accreditato della quarta testa di serie, ha battuto 7-6(4), 6-1 l'olandese Max Houkes e ora se la vedrà con il portoghese Goncalo Oliveira, numero 2 del seeding, che ha lottato 3 ore e 26' per avere la meglio 6-4, 6-7(4), 7-6(6) sullo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, testa di serie numero 5 e vincitore del torneo della settimana scorsa.

Nei quarti femminili sono tre le italiane, tutte provenienti dalle qualificazioni. Federica Bilardo ha sorpreso la 6-4, 6-3 la favorita della vigilia, l'elvetica Ylena In-Albon e ora sfiderà la statunitense Vivian Wolff; Alessandra Mazzola ha combattuto 3 ore e 23' per aggiudicarsi il derby tricolore contro Aurora Zantedeschi per 4-6, 7-5, 7-6(3) e domani troverà dall'altra parte della rete la testa di serie numero 4, la ceca Sara Bejlek; altra sfida tra azzurre quella che ha visto Anastasia Abbagnato avere la meglio su Giorgia Pedone, vincitrice del torneo precedente sugli stessi campi, 2-6, 7-6(6), 6-4 in 3 ore e 5', e ora giocherà contro la svedese Caijsa Wilda Hennemann.