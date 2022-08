Como: cinque azzurri a caccia dei quarti

Dopo il vero e proprio “Italian day” di martedì, con ben 11 tennisti italiani in campo, la quarta giornata del “Challenger Città di Como”, ATP Challenger dotato di un montepremi di 45.730 euro in corso sui campi in “rosso” della città lariana, è dedicata agli incontri di secondo turno. Sono cinque gli azzurri che puntano ad un posto nei quarti di finali, quattro si sfidano in due derby tricolore.

Il primo a scendere in campo è Giulio Zeppieri, n.178 nel ranking mondiale e testa di serie n.2 del torneo comacino. Dopo il successo di primo turno contro il qualificato rumeno Cezar Cretu, il mancino romano affronta lo slovacco Lukas Klein, n.300 ATP, che ha battuto al primo turno Gianmarco Ferrari. Non ci sono precedenti tra il 20enne laziale e il 24enne di Spisska Nova Ves.

Il terzo incontro in programma sul Centrale è il derby tra Federico Arnaboldi e Riccardo Bonadio. Arnaboldi, 22enne nativo della città lariana e n.623 ATP, in tabellone come wild card, ha passato il primo turno battendo il bulgaro Adrian Andreev in tre set. Bonadio, n.188 ATP e rientrato in gara a Como dopo aver sfiorato la qualificazione agli US Open, è la testa di serie n.6 e all'esordio nel torneo ha battuto l'argentino Gonzalo Villanueva in una battaglia durata oltre tre ore. Ci sono due precedenti tra il 29enne di Azzano Decimo e il giovane lombardo, disputati nel 2019, il bilancio è di una vittoria a testa.

Il secondo derby azzurro è quello che oppone Giovanni Oradini (n.423 ATP), unico italiano a conquistare un posto nel tabellone principale passando dalle qualificazioni, e Matteo Arnaldi, n.187 nel ranking mondiale e testa di serie n.5, rientrato da New York dove è arrivato al turno decisivo delle “quali” di US Open. Il 24enne di Rovereto ha superato al primo turno l'argentino Juan Bautista Torres in tre set, mentre il 21enne di Sanremo ha approfittato del ritiro dell'ucraino Vitaly Sachko al termine del primo set. Non ci sono precedenti tra il trentino e il ligure.

