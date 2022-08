Como: dodici italiani nel main draw

Nutrita la pattuglia di tennisti italiani presenti nel tabellone di singolare al “Challenger Città di Como”, ATP Challenger dotato di un montepremi di 45.730 euro che si disputa nella città lombarda, giunto alla 16esima edizione. In attesa del responso delle qualificazioni, sono ben 12 i nostri rappresentanti già allineati al primo turno.

Marco Cecchinato, n.141 ATP, è il favorito del seeding. All'esordio è stato sorteggiato contro il bosiaco Nerman Fatic (n.294), sconfitto dal siciliano nell'unico precedente andato in scena nel 2021 a Nosinj, in Croazia.

In tabellone anche Matteo Arnaldi, fresco dell'esperienza nelle qualificazioni di US Open, dove è arrivato ad un passo dal main draw. A Como il n.188 ATP è quinta testa di serie e affronta al primo turno l'ucraino Vitaly Sachko (n.272), non si sono mai affrontati.

Alessandro Giannessi (n.225) e Andrea Arnaboldi (n.197 e ottava testa di serie) aspettano un qualificato. Stafano Travaglia (n.190), reduce dalle qualificazioni a New York, è stato sorteggiato all'esordio contro il serbo Miljan Zekic (n.244), contro il quale ha perso i due precedenti disputati tra 2017 e 2018.

A Como nel primo turno va in scena un derby romano tra Matteo Gigante (n.269, in tabellone come wild card) e Gian Marco Moroni (n.240), non ci sono precedenti tra i due.

Francesco Passaro (n.148) attende un qualificato, mentre Riccardo Bonadio (n.189) dopo esser arrivato ad un passo dal centrare la qualificazione agli US Open sbarca a Como con la sesta testa di serie, ed affronta al primo turno l'argentino Gonzalo Villanueva (n.279), contro il quale è stato sconfitto nell'unico precedente andato in scena nel 2018.

Federico Arnaboldi è nel main draw grazie ad una wild card e attende un qualificato, come Giulio Zeppieri, testa di serie n.2 del torneo lariano.

L'altra wild card Gianmarco Ferrari (n.467, impegnato questa settimana al torneo di Lesa in Piemonte) al primo turno affronta lo slovacco Lukas Klein, n.273, è una sfida inedita.

Scattano domenica gli incontri di qualificazione, con otto azzurri al via: Federico Iannaccone, Lorenzo Ferri, Giovanni Fonio, Francesco Forti, Gabriele Piraino, Samuel Vincent-Ruggeri, Giovanni Oradini e Alexander Weis.

Il torneo di Como si disputa dal 2006, edizione vinta da Simone Bolelli. Salvatore Caruso è l'altro campione azzurro, vinse nel 2018. Tra i nomi di prestigio dell'albo d'oro spiccano le due vittorie di Pablo Carreno Busta nelle edizioni 2011 e 2013, come Viktor Troicki nel 2014 e Alexander Dolgopolov nel 2009.

