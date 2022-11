Coppa Davis: Australia prima semifinalista

L'Australia è la prima semifinalista della Coppa Davis 2022 by Rakuten. I canguri hanno superato per 2-0 l'Olanda vincendo i due singolari grazie a Jordan Thompson, numero 84 del mondo, che ha superato per 46 75 63 Tallon Griekspoor (n° 96) e a Alex De Minaur, numero 24 del mondo, che ha prevalso per 57 63 64 su Botic Van de Zandschulp.

Due successi in rimonta, due match interminabili, il primo di 2 ore e 53 minuti, il secondo di 2 ore e 38 minuti. Il baffuto australiano, dopo una falsa partenza, ha sudato non poco per rimanere incollato al suo rivale, il quale ha giocato un grandissimo primo set e ha controllato a piacere anche gran parte del secondo set. Con una tattica super aggressiva, Griekspoor è arrivato alla palla break sull'1-1, sul 3 pari e sul 5 pari del secondo set. Qui, dopo aver mancato la palla per andare a servire per il match, si è disunito, ha perso la concentrazione e Thompson ne ha approfittato per fare il break e pareggiare le sorti della sfida. Nel terzo set l'olandese è calato, Thompson ha fatto il break nel sesto gioco e lo ha mantenuto fino al termine tra la gioia di capitan Lleyton Hewitt e di tutto il team.





Nel secondo singolare si sono vissute le stesse sensazioni del primo. De Minaur ha giocato gran parte del primo set con il freno a mano tirato e Van de Zandschulp ha ottenuto il break proprio nel dodicesimo game del set, quando ormai sembrava sicuro l'approdo al tie-break. All'inizio del secondo set De Minaur si è svegliato dal torpore, aprendo e chiudendo il set con un break. Nel terzo set la sfida si è decisa nell'interminabile nono game: sul 4 pari infatti l'olandese ha mancato una palla per andare a servire per il match e De minaur invece ha tenuto il decisivo gioco alla quarta palla game utile. Scampato il pericolo l'australiano ha strappato a zero la battuta a Van de Zandschulp portando l'Australia in semifinale.

Nella semifinale di venerdì l'Australia attende la vincente tra Spagna e Croazia.