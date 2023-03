Coppa Davis, le avversarie dell'Italia a Bologna: tutto sul Canada

La scheda del Canada, campione in carica, che affronterà l'Italia nella fase a gironi delle Davis Cup Finals a Bologna dal 12 al 17 settembre. Numeri, curiosità, precedenti con gli azzurri e giocatori chiave della nazionale che ha eliminato l'Italia l'anno scorso in semifinale.

Canada in Davis: la scheda

Titoli: 1 (2022)

Primo anno in Davis: 1913

Anni in Davis: 92

Incontri complessivi: 169 (76-93)

Anni nel World Group (vittorie-sconfitte): 13 (13 - 15)

I precedenti con l'Italia (3-0 Canada)

2022: Canada-Italia 2-1, semifinale Finals, Malaga

2019: Canada-Italia 2-1, fase a gironi Finals, Madrid

2013: Canada-Italia 3-1, quarti di finale World Group, Vancouver

Storia

Nel 2022 il Canada è diventata la sedicesima nazione a conquistare la Coppa Davis, e la diciassettesima ad aver raggiunto più di una finale. La prima l'aveva persa contro la Spagna padrona di casa nella prima edizione con il nuovo formato, alla Caja Magica di Madrid nel 2019.

I top player

I due top player del Canada sono ovviamente Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, rispettivamente nono e decimo giocatore ad aver trionfato in carriera in Davis Cup sia da junior sia da professionisti. Insieme avevano infatti condiviso la campagna fino al titolo nella Junior Davis Cup del 2015 a Madrid, vinta in finale sulla Germania.

Auger-Aliassime ha vinto otto singolari su nove in Davis nel 2022, compreso il successo nella fase a gironi contro Carlos Alcaraz nella prima partita dello spagnolo da numero 1 del mondo. Shapovalov ha disputato l'anno scorso i suoi primi incontri in Davis dalle Finals del 2019, in cui aveva vinto cinque partite su otto, perdendo però il suo singolare in finale contro Rafa Nadal.

In Coppa Davis rimane un punto di riferimento Vasek Pospisil. Terzo per partite vinte nella manifestazione nella storia del Canada, nel 2019 giocò singolare e doppio a causa dell'infortunio di Auger-Aliassime e nel 2022 ha vinto cinque incontri su sette in totale (incluse entrambe le specialità). Decisivi i due ottenuti in doppio con Shapovalov contro i tedeschi Krawietz/Puetz e con Auger-Aliassime contro gli azzurri Berrettini/Fognini.

Il capitano

Dal 2018, sulla panchina del Canada come capitano non giocatore c'è Frank Dancevic che nel ruolo vanta un bilancio vittorie-sconfitte di 10-7 e ha raggiunto entrambe le finali mai centrate nella storia della nazione in Davis. Da giocatore, aveva rappresentato il Canada nella manifestazione dal 2002 al 2016 con un record di 18 successi e 22 sconfitte.