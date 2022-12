Coppa Davis, l'era Bruguera iniziata e finita per Zverev: il curioso intreccio

Sergi Bruguera non sarà più il capitano di Coppa Davis della Spagna. Secondo il quotidiano Marca, l'ex campione del Roland Garros avrebbe deciso di cambiare strada. Dopo cinque anni, ridotti a quattro di fatto a causa del lockdown del 2020 dovuto alla pandemia da COVID-19, Bruguera dovrebbe dunque chiudere la sua stagione alla guida della nazionale spagnola. E continuare solo come coach nello staff di Alexander Zverev, una collaborazione nata lo scorso marzo.

Curiosamente, Zverev ha determinato anche l'inizio dell'era Bruguera sulla panchina della Spagna in Coppa Davis. Nel 2017, la prima scelta della federazione spagnola (RFET) era infatti Juan Carlos Ferrero. L'attuale tecnico del numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, che ha ricevuto la nomination per il premio di coach ATP dell'anno, all'epoca lavorava proprio con Zverev.

Ferrero scelse Zverev: così iniziò Bruguera

"Mosquito", ex numero 1 del mondo, era stato già considerato tra i possibili candidati per il ruolo di capitano negli anni precedenti, anche se poi la RFET ha scelto prima Alex Corretja (2012 e 2013) e poi Carlos Moyà (2014).“La federazione mi ha contattato per capire se avrei gradito diventare capitano di Coppa Davis – ha scritto Ferrero allora, annunciato la sua rinuncia–. Ho sempre desiderato avere un ruolo attivo nello sport spagnolo e mi dispiace non poter accettare la proposta ma in questo momento preferisco portare avanti la collaborazione con Alexander Zverev".

Una collaborazione nata sotto un'ottima stella, con due successi nei primi due tornei a Washington e Montreal, il conseguente ingresso in Top 10 del tedesco e il suo successivo debutto alle Nitto ATP Finals. Ma a inizio 2018 il rapporto si rompe. Zverev lo accusa di aver mancato di rispetto al suo team durante l'Australian Open, Ferrero in un'intervista sempre al quotidiano Marca sottolinea i suoi continui ritardi agli allenamenti e una crescente mancanza di disciplina.

Il bilancio di Bruguera

Incassato il no di Ferrero, la Spagna scelse l'ex numero 3 del mondo e due volte campione del Roland Garros (1993 e 1994) che dal 2013 allenava il francese Richard Gasquet che nei quattro anni di collaborazione ha vinto tre titoli, raggiunto la semifinale a Wimbledon e i primi quarti di finale al Roland Garros.

Il suo esordio come capitano risale all'edizione 2018 della Coppa Davis, l'ultima con il vecchio formato, in cui la Spagna si ferma in semifinale. L'anno successivo, alle Finals organizzate alla Caja Magica di Madrid, Bruguera guida la Spagna al suo sesto titolo nella manifestazione.

Complessivamente, da capitano Bruguera ha un bilancio di 11 vittorie e quattro sconfitte. Decisiva l'ultima, dolorosa, nel quarto di finale di quest'anno a Malaga, sede scelta per la fase a eliminazione diretta delle Finals, contro la Croazia.

Il candidato è Ferrer: l'intreccio con Zverev continua

Marca rivela che i giocatori della nazionale avrebbero indicato chiaramente la loro preferenza, per il ruolo di capitano dopo Bruguera, verso David Ferrer. Vi ricordate contro quale avversario l'alicantino, direttore del Barcelona Open Banc Sabadell e delle Davis Cup Finals a Malaga, giocò la sua ultima partita in carriera? Alexander Zverev, naturalmente. I due hanno mantenuto ottimi rapporti e il tedesco l'ha anche scelto come allenatore nel 2021. La collaborazione è durata solo sei mesi, ma Zverev l'ha comunque definito "il miglior allenatore che abbia mai avuto oltre a mio padre".

Ci si aspetta che l'annuncio arrivi in tempi brevi anche se la RFET non ha fretta visto che la Spagna ha ottenuto insieme all'Italia una wild card e sarà dunque ammessa direttamente alla fase a gironi di settembre senza passare per i preliminari di febbraio.