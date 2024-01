Coppa Davis, Fritz e Zverev di scena nei preliminari: il programma

Il numero 7 del mondo Alexander Zverev e il numero 10 Taylor Fritz figurano tra i 117 giocatori annunciati tra i protagonisti dei 12 preliminari di Coppa Davis in programma a febbraio. Gli incontri valgono un posto nella fase a gironi. Dall'1 febbraio, quando inizierà Ucraina-USA in Lituania, al 4, saranno in campo anche Sebastian Baez e Francisco Cerundolo (Argentina), Alexander Bublik (Kazakhstan), Tallon Griekspoor (Paesi Bassi), Ugo Humbert (Francia), Nicolas Jarry (Cile), Jiri Lehecka (Rep.Ceca).

Le 12 nazioni vincitrici si uniranno nella fase a gironi alle quattro squadre qualificate di diritto: l'Italia campione in carica, che ospiterà il suo gruppo a Bologna, l'Australia finalista lo scorso novembre, le wild card Gran Bretagna e Spagna. La fase finale, dai quarti in poi, delle Davis Cup Finals si giocheranno ancora una volta a Malaga.

2024 Davis Cup Qualifiers: i convocati

Canada v Corea del Sud (h2h 1-0)

2-3 febbraio - IGA Stadium, Montreal, Canada (duro indoor)

Canada: Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil. Cap.: Frank Dancevic

Corea: Kwon Soonwoo, Hong Seongchan, Chung Seong Yun, Nam Jisung, Song Minkyu. Cap.: Kim Young-Jun

Serbia v Slovacchia (h2h 1-1)

2-3 febbraio- Sport Hall Ibar Kraljevo, Kraljevo, Serbia (terra, indoor)

Serbia: Laslo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic. Cap.: Viktor Troicki

Slovacchia: Alex Molcan, Lukas Klein, Jozef Kovalik, Lukas Pokorny, Igor Zelenay. Cap.: Tibur Toth

Croazia v Belgio (h2h 2-0)

3-4 febbraio - Arena Varazdin, Varazdin, Croazia (duro, indoor)

Croazia: Borna Gojo, Duje Ajdukovic, Marin Cilic, Ivan Dodig, Mate Pavic. Cap.: Velimir Zovko

Belgio: David Goffin, Zizou Bergs, Joris de Loore, Sander Gille, Joran Vliegen. Cap.: Steve Darcis

Ungheria v Germania (h2h 2-4)

2-3 febbraio - Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, Tatabanya, Ungheria (duro, indoor)

Ungheria: Marton Fucsovics, Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Matyas Fuele. Cap.: Zoltan Nagy

Germania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Cap.: Michael Kohlmann

Paesi Bassi v Svizzera (h2h 3-6)

2-3 febbraio - Martini Plaza Groningen, Groningen, Paesi Bassi (duro, indoor)

Paesi Bassi: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer. Cap.: Paul Haarhuis

Svizzera: Marc-Andrea Huesler, Alexander Ritschard, Antoine Bellier, Leandro Riedi. Cap.: Severin Luthi

Rep.Ceca v Israele (h2h 4-1)

3-4 febbraio - Vitality Slezsko, Trinec, Rep.Ceca (duro, indoor)

Rep.Ceca: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Vit Kopriva, Jakub Mensik, Adam Pavlasek. Cap.: Jaroslav Navratil

Israele: Yshai Oliel, Daniel Cukierman, Orel Kimhi, Edan Leshem, Roy Stepanov. Cap.: Jonathan Erlich

Ucraina v USA (h2h 0-0)

1-2 febbraio - SEB Arena, Vilnius, Lituania (duro, indoor)

Ucraina: Vitaliy Sachko, Oleksii Krutykh, Viacheslav Bielinskyi, Vladyslav Orlov, Illya Beloborodko. Cap.: Orest Tereshchuk

USA: Taylor Fritz, Sebastian Korda, Christopher Eubanks, Austin Krajicek, Rajeev Ram. Cap.: Bob Bryan

Finlandia v Portogallo (h2h 1-1)

2-3 febbraio - Gatorade Center, Turku, Finlandia (duro, indoor)

Finlandia: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara, Patrik-Niklas Salminen. Cap.: Jarkko Nieminen

Portogallo: Nuno Borges, Henrique Rocha, Joao Sousa, Gastao Elias, Francisco Cabral. Cap.: Rui Machado

Cina Taipei v Francia (h2h 0-0)

3-4 febbraio - Taipei Tennis Center, Taipei City, Cina Taipei (duro, indoor)

Cina Taipei: Wu Tung-Lin, Hsu Yu Hsiou, Jason Jung, Tseng Chun Hsin, Huang Tsung-Hao. Cap.: Chang Hsiao-Yung

Francia: Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Arthur Fils, Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut. Cap.: Paul-Henri Mathieu

Argentina v Kazakhstan (h2h 1-1)

3-4 febbraio - Jockey Club de Rosario, Rosario, Argentina (terra, outdoor)

Argentina: Francisco Cerundolo, Sebastian Baez, Tomas Martin Etcheverry, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez. Cap.: Guillermo Coria

Kazakhstan: Alexander Bublik, Beibit Zhukayev, Denis Yevseyev, Timofei Skatov, Aleksandr Nedovyesov. Cap.: Yuriy Schukin

Svezia v Brasile (h2h 2-0)

2-3 febbraio - Helsingborg Arena, Helsingborg, Sweden (duro, indoor)

Svezia: Elias Ymer, Karl Friberg, Leo Borg, Filip Bergevi, Andre Goransson. Cap.: Simon Aspelin

Brasile: Thiago Seyboth Wild, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Rodrigues Alves, Gustavo Heide, Rafael Matos. Cap.: Jaime Oncins

Cile v Peru (h2h 7-2)

3-4 febbraio - Court Central, Estadio Nacional, Santiago, Cile (duro, outdoor)

Cile: Nicolas Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Tomas Barrios Vera, Gonzalo Lama. Cap.: Nicolas Massu

Peru: Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino, Conner Huertas del Pino. Cap.: Luis Horna