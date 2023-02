Coppa Davis, preliminari su SuperTenniX: Corea del Sud, rimonta storica per le Finals

Si completano oggi i preliminari di Coppa Davis. Al termine di questa densa domenica di incontri, che potrete seguire in diretta su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, conosceremo tutte le nazionali che prenderanno parte alle Davis Cup Finals del 2023.

La Corea del Sud è la prima nazionale che si è aggiunta alle sei vincitrici delle sfide completate ieri: Stati Uniti, Serbia, Svezia, Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Le dodici squadre che emergeranno dai Qualifiers di questo weekend si uniranno a Canada, Australia, Italia e Spagna, già qualificate di diritto, nella fase a gironi.

Le sedici nazionali qualificate saranno divise in quattro gruppi da quattro, in altrettante città diverse (Bologna per l'Italia): gli incontri sono in programma dal 12 al 17 settembre. Dal 21 al 26 novembre, poi, andrà in scena la fase finale, dai quarti alla sfida per il titolo, in sede unica.

COPPA DAVIS, TUTTI I RISULTATI IN DIRETTA

Leggi anche - LE SFIDE CONCLUSE IERI





Corea del Sud, rimonta show

Per la prima volta nella sua storia in Coppa Davis, la Corea del Sud rimonta da sotto 0-2. A Seoul, la seconda giornata della sfida contro il Belgio inizia per gli asiatici con la vittoria a sorpresa in doppio di Nam Ji Sung e Song Min-Kyu. La coppia coreana sorprende 76(3) 76(5) i più affiatati Sander Gillé e Joran Vliegen, punto di riferimento del Belgio in Coppa Davis dal 2018.

Cade anche David Goffin fermato da Soonwoo Kwon, che ha così vinto l'ottavo degli ultimi undici singolari disputati in Coppa Davis. Numero 61 del mondo, Kwon ha piegato l'ex numero 7 ATP 36 61 63 e ha eguagliato Young-Dai al quinto posto fra i singolaristi più vincenti in Coppa Davis per la Corea del Sud.

We're going all the way in Seoul ??



Kwon levels it up at 2-2 for Korea, Rep, defeating Goffin 3-6 6-1 6-3. #DavisCup pic.twitter.com/gnuVyCStRA

— Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023

Seong Chang Hong (numero 237 ATP) ha conquistato il punto decisivo, battendo 63 76(4) Zizou Bergs (155).

La Corea del Sud torna in questo modo per la seconda volta consecutiva alle Finals. L'anno scorso ha chiuso all'ultimo posto nel Gruppo B a Valencia con tre sconfitte in tre partite contro Canada, Serbia e Spagna. Con il vecchio formato, la nazionale asiatica era arrivata altre tre volte nel World Group, sempre perdendo al primo turno: contro la Nuova Zelanda nel 1981, la Francia nel 1987 e la Germania nel 2008.

THEY'VE DONE IT!!!



Korea, Rep make a dramatic comeback from 2-0 down to clinch the tie against Belgium and qualify for the Davis Cup Finals Group Stage ???? #DavisCup pic.twitter.com/46pjNRsaj5

— Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023

Davis Cup 2023 – Turno Preliminare

I risultati: 4-5 febbraio 2023

Corea del Sud- Belgio 3-2

(Olympic Tennis Court, Seul, Corea del Sud)

Z. Bergs (Bel) b. S. Kwon 1-6 6-4 7-6(6); D. Goffin (Bel) b. SC Hong 6-4 6-2; J.Nam/M.Song (Kor) b. S.Gillé/J.Vliegen (Bel) 7-6(3) 7-6(5); S.Kwon (Kor) b. D.Goffin 3-6 6-1 6-3; S.Hong (Kor) b. Z.Bergs 6-3 7-6(4)

Croazia - Austria 2-0

(Sportska Dvorana Zamet, Rijeka, Croazia)

B. Coric (Cro) b. D. Novak 6-3 7-5; Gojo (Cro) b. D. Thiem (Aut) 6-3 7-6(2)

Cile - Kazakistan 1-1

(Campus Trentino, La Serena, Chile)

T. Skatov (Kaz) b. C. Garin 6-1 6-3; N. Jarry (Chi) b. A. Bublik (Kaz) 6-2 6-2

Olanda - Slovacchia 2-0

(MartiniPlaza Groningen, Groningen, Olanda)

T. Griekspoor (Ola) b. L. Klein 7-6(6) 2-6 6-4; T.Van Rijthoven (Ola) b. A. Molcan 7-6 (6) 5-7 6-3

Finlandia - Argentina 1-1

(Espoo Metro Arena, Espoo, Finlandia)

E. Ruusuvuori (Fin) b. P. Cachin 7-5 6-3; F. Cerundolo (Arg) b. O. Virtanen (Fin) 6-3 3-6 7-6(3)

Portogallo - Repubblica Ceca 0-2

Complexo Municipal de Ténis da Maia, Maia, Portogallo

J. Lehecka (Cze) b. N. Borges 6-4 6-4; T. Machac (Cze) b. J. Sousa 7-6(6) 3-6 6-2