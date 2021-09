Coppa Davis: sorpresona Ostapenkov, Schwartzman ko

Un esordio così non l'aveva mai nemmeno sognato. Daniil Ostapenkov, diciottenne bielorusso, non aveva ancora disputato alcun match da professionista. La sfida che segna il suo esordio tra i "grandi" è una sorpresa assoluta. Al Buenos Aires Lawn Tennis Club, Ostapenkov ha battuto 6-4 6-3 il numero 1 di casa Diego Schwartzman, numero 15 del mondo.

E' il risultato da copertina di Argentina-Bielorussia, uno degli incontri del weekend dedicato agli incontri del World Group I e II. Incontri che non qualificano per le Finali in programma in tre sedi a fine anno, compresa Torino, ma proiettano verso l'edizione 2022.

Dodici i match del Gruppo I (la seconda divisione della Davis), compreso Argentina-Bielorussia. Le otto squadre con il miglior ranking al 20 settembre andranno direttamente ai Qualifiers, ovvero i preliminari che qualificano alle Davis Cup Finals 2022, insieme alle squadre finite dal terzo al diciottesimo posto nelle Finali di quest'anno. Gli ultimi due posti per i Qualifiers andranno alle vincenti degli ulteriori due spareggi a novembre tra le quattro nazioni peggio classificate tra le vincenti delle sfide attuali del World Group I.

Attendono il loro destino Norvegia e Finlandia, che hanno vinto i rispettivi incontri contro Uzbekistan e India. Casper Ruud si è rivelato un ostacolo troppo duro per gli uzbeki. Suoi i due punti in singolare. Il 63 61 a Sanjar Fayziev, numero 567 del mondo, ha di fatto chiuso il discorso.

Biggest upset in Davis Cup history?!



*Junior* world No.63 Daniil Ostapenkov of Belarus ???? STUNS world No.15 Diego Schwartzman 6-4 6-3 on the Buenos Aires clay!#DavisCup pic.twitter.com/9M6Bfh6bpB

— Davis Cup (@DavisCup) September 18, 2021

La Finlandia ha risolto la pratica già dopo il doppio.Vinti i due singolari enerdì, gli scandinavi hanno centrato la qualificazione grazie a Harri Heliovaara ed Henri Kontinen che hanno battuto gli specialisti Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan 76(2) 76(2).

Ha chiuso i giochi anche la Slovacchia, che ha sconfitto 3-1 il Cile a Bratislava. E' un risultato decisamente inatteso. Soprattutto per le dimensioni del successo di Norbert Gombos, che ha regalato il punto decisivo battendo 60 61 Christian Garin, che lo precede di 100 posizioni in classifica, in 50 minuti.

The upsets just keep on coming ??



Norbert Gombos sees off Cristian Garin for the loss of just ONE game 6-0 6-1 to seal the tie for Slovakia!



????3????1??????@Gombitos #DavisCup pic.twitter.com/mfWpRTYbLL

— Davis Cup (@DavisCup) September 18, 2021

E' sulla buona strada per la vittoria anche il Brasile, che ha chiuso avanti 2-0 la prima giornata contro il Libano a Jounieh. Successi per Orlando Luz, debuttante in Coppa Davis, e per il 23enne Meligeni Rodrigues Alves.

Tutto in equilibrio invece nelle sfide Romania-Portogallo e Peru-Bosnia Erzegovina.

WORLD GROUP II

Nel World Group II, la terza divisione della Coppa Davis, Svizzera e Slovenia sono già sicure di passare alla prossima fase della competizione. Hanno infatti agevolmente battuto l'Estonia, grazie anche alle ottime prestazioni del diciannovenne Stricker, e il Paraguay.

Gli incontri in programma questo weekend sono solo otto perché Polonia e Messico hanno già conquistato la vittoria a marzo, Cina e Cina di Taipei si sono ritirate a causa di complicazioni legate al Covid-19, lasciando così spazio nelle fasi successive della manifestazione a Zimbabwe e Marocco.

Le otto vincenti con il ranking più alto andranno a giocare i playoff per il World Group I del 2022. Le altre due qualificate emergeranno dagli spareggi aggiuntivi di novembre fra le quattro vincenti con il più basso ranking fra le dodici emerse nel turno che si completerà questa settimana. I Playoff del World Group I 2022 prevederanno 12 partite. Le promosse del World Group II sfideranno le dodici perdenti degli spareggi conclusi questa settimana e le sconfitte nei playoff del World Group I di novembre.

Avanza anche la Danimarca, che già dopo il doppio ha completato il successo sulla Thailandia. Di Benjamin Hannestad e Frederik Nielsen il punto decisivo.

Molto diverso, invece, l'andamento dell'unica sfida arrivata finora all'ultimo singolare decisivo. L'ha vinto Aziz Dougaz che ha firmato il punto del 3-2 sulla Repubblica Dominicana battendo Nick Hardt 63 64. Aziz è stato il grande protagonista del match. Ha infatti ottenuto i suoi due punti in singolare e contribuito alla vittoria in doppio.

TUTTI I RISULTATI

World Group I

Belgio vs Bolivia 0-1

Rakiura Resort, Asunción, PAR (terra - outdoor)

Dellien (BOL) b. Bemelmans (BEL) 63 64

Romania vs Portogallo 1-1

Sala Sporturilor Horia Demian, Cluj-Napoca, ROU (duro - indoor)

Sousa (POR) b. Jianu (ROU) 63 75

Copil (ROU) b. Elias (POR) 64 63

Peru vs Bosnia Erzegovina 1-1

Club Lawn Tennis de la Exposición, Lima, PER (terra - outdoor)

Dzhumhur (BIH) b. Alvarez (PER) 62 67(4) 63

Varillas (PER) b. Basic (BIH) 75 76(7)

Argentina vs Bielorussia 0-1

Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires, ARG

Ostapenkov (BEL) b. Schwartzman (ARG) 64 63

Uruguay vs Olanda 0-1

Carrasco Lawn Tenis Club, Montevideo, URU (terra - outdoor)

Van de Zandschulp (NED) b. Llanes (URU) 60 63

Slovacchia vs Cile 3-1

NTC Arena, Bratislava, SVK (duro - indoor)

Garin (CHI) b Molcan(SVK) 62 64

Gombos (SVK) b Jarry (CHI) 63 67(5) 63

Polasek/Zelenay (SVK) b. BarriosVera/Tabito (CHI) 61 76(4)

Gombos (SVK) b Garin (CHI) 60 61

Finlandia vs India 3-1

Espoo Metro Areena, Espoo, FIN (hard - indoor)

Virtanen Otto (FIN) b. Gunneswaran Prajnesh (IND) 63 76(1)

Ruusuvuori Emil (FIN)b. Ramanathan Ramkumar (IND) 64 75

Heliovaara/Kontinen (FIN) b. Bopanna/Ramanathan (IBD) 76(2) 76(2)

Gunneswaran (IND) b. Niklas-Salminen (FIN) 63 75

Norvegia vs Uzbekistan 3-1

Oslo Tennis Arena, Oslo, NOR (duro - indoor)

Ruud (NOR) b. Sultanov (UZB) 63 63

Durasovic (NOR) b Istomin (UZB) 64 64

Fayziev/Istonin (UZB) b Durasovic/Ruud 76(1) 63

Ruud (NOR) b Fayziev (UZB) 63 61

Libano vs Brasile 0-2

Automobile and Touring Club of Lebanon, Jounieh, LBN (terra - outdoor)

Luz (BRA) b Hassan (LEB) 64 64

Meligeni (BRA) b Habib (LEB) 61 63

Corea del Sud vs Nuova Zelanda 2-1

The International Tennis Hall of Fame, Newport, USA (erba - outdoor)

Nam Ji Sung (KOR) b. Statham (NZL) 62 62

Kwon Soonwoo (KOR) b. Reynolds (NZL) 76(1) 63

Daniell/Venus (NZL) b Nam/Song (KOR) 46 62 64



World Group II

Sudafrica vs Venezuela 1-0

Forest Hills Stadium, New York, USA (duro - outdoor)

Harris (SAF) b Perez (VEN) 60 60

Barbados vs Indonesia 2-1

National Tennis Centre, St. Michael, BAR (duro - outdoor)

King (BAR) b. Trismuwantara (INA) 61 61

Barki (INA) b. Marshall (BAR) 62 64

King/Lewis (BAR) b. Barki/Trismuwantara (INA) 61 76(3)

Svizzera vs Estonia 5-0

Jan Group Arena, Biel, SUI (duro - indoor)

Stricker (SUI) b. Ivanov (EST) 63 64

Laaksonen (SUI) b. Siimar (EST) 64 60

Huesler/Stricker (SUI) b Ivanov/Simaar 64 76(4)

Laaksonen (SUI) b Glinka (EST) 76(3) 64

Kym (SUI) b Troost (EST) 63 61

Tunisia vs Repubblica Dominicana 3-2

Cité Nationale Sportive El Menzah, Tunis, TUN (duro - outdoor)

Hardt (DOM) b. Jaziri (TUN) 46 61 65 ret

Dougaz (TUN) b. Cid Subervi (DOM) 62 64

Dougaz/Ouakaa (TUN) b Cid Subervi/Hardt (DOM) 64 76(3)

Cid Subervi (DOM) b Ouakaa (TUN) 64 62

Dougaz (TUN) b Hardt (DOM) 63 64

Grecia vs Lituania 0-2

Lyttos Beach Tennis Academy, Heraklion, GRE (duro - outdoor)

Berankis (LIT) b Tsitsipas P. (GRE) 61 63

Grigelis (LIT) b Pervolarakis (GRE) 76(6) 36 75

Danimarca vs Thailandia 4-1

Sydbank Arena, Kolding, DEN (duro - indoor)

Sigsgaard (DEN) b. Trongcharoenchaikul (THA) 63 62

Holmgren (DEN)b. Samrej (THA) 36 75 62

Hannestad/Nielsen (DEN) b. Kovapitukted/Trongcharoenchaikul (THA) 63 61

Holmgren (DEN) b Trongcharoenchaikul (THA) 64 64

Samrej (THA) b Ingildsen (DEN) 75 63

Slovenia vs Paraguay 3-1

Tennis Centre Portoroz, Portoroz, SLO (terra - outdoor)

Kocevar-Desman (SLO) b Vallejo (PAR) 62 62

Artnak (SLO) b Vergara del Puerto (PAR) 16 63 62

Kocevar-Desman/Spec (SLO) b Vallejo/Vergara del Puerto (PAR) 62 62

Escurra Isnardi (PAR) b Dominiko (SLO) 46 63 10-7

Turchia vs Lettonia 2-0

Enka Spor Kulubu, Istanbul, TUR (duro - outdoor)

Celikbilek (TUR) b Strombachs (LAT) 76(4) 64

Ilkel (TUR) b Gulbis (LAT) 64 61