Coppa Davis, sorrisi azzurri a Bologna. Croazia senza Cilic

La Croazia, prima avversaria dell'Italia nel girone di Coppa Davis, è Bologna senza il suo numero 1. Al posto del numero 17 del mondo Marin Cilic, infatti, c'è Nino Serdarusic, numero 251.

"Mi dispiace, ma non posso dare il mio pieno contributo alla nazionale - ha spiegato Cilic, ex Top 10 e campione dello US Open 2014, come riporta la Federtennis croata -. Dopo un periodo molto stancante, con tanti tornei e molti match giocati, ho bisogno di tempo per recuperare".

Il numero 1 della Croazia sarà dunque Borna Coric, tornato in Top 30 grazie al trionfo a Cincinnati. Un fattore importante in vista della sfida d'esordio degli azzurri, proprio contro la Croazia che ha interrotto nei quarti il sogno dell'Italia l'anno scorso a Torino.

In base al format delle finali di Davis Coric, che non gioca in nazionale dalle Finals del 2019 a Madrid, la prima edizione con il nuovo formato che prevede la fase a gironi prima dei quarti, sfiderà il numero 1 azzurro Jannik Sinner.

Matteo Berrettini, che si è allenato intensamente con Maestrelli aggregato come sesto giocatore lavorando molto su servizio e risposta, avrà comunque un impegno più facile rispetto a quanto previsto. La più ovvia delle scelte del capitano Martic è Borna Gojo capace l'anno scorso di sorprendere Lorenzo Sonego.

"Non mi aspettavo di stare così bene" ha detto Coric, che crede comunque alle possibilità di qualificazione della Croazia per i quarti. Il girone include, oltre a Italia e Croazia, l'Argentina di Diego Schwartzman, Sebastian Baez e Francisco Cerundolo; e la Svezia dei fratelli Ymer che sulla carta ha meno chances di tutte di passare. Le prime due passano alla fase finale, dai quarti in poi, a novembre a Malaga.

"Senza Marin siamo meno favoriti, ma penso che abbiamo comunque delle chances di passare ai quarti. Abbiamo Goya, Serdarusic, poi ci sono io e non sono mai stato in forma come adesso. Abbiamo anche una gran coppia di doppio [Nikola Mektic e Mate Pavic, NdA], per me la migliore del mondo".