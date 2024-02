Coppa Davis su Super Tennis: naufragio Serbia, Slovacchia alle Finals

La Slovacchia si unisce agli USA tra le nazioni qualificate per le Davis Cup Finals 2024. Raggiungono così l'Italia campione in carica, l'Australia finalista, la Spagna che ha ottenuto una wild card in quanto nazione sede delle Finals a Malaga e la Gran Bretagna, invitata con una seconda wild card.

I Qualifiers, i preliminari che garantiscono alle 12 nazioni vincitrici un posto nella fase finale, sono trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

SERBIA-SLOVACCHIA 0-3



Prima qualificazione alle Davis Cup Finals per la Slovacchia, sempre sconfitta nelle quattro precedenti partecipazioni ai Qualifiers. Alla Sport Hall Ibar di Kraljevo, sulla terra rossa indoor, la Slovacchia batte 3-0 la Serbia che dunque dopo la semifinale di Malaga non sarà alle Finals nel 2024.

Lukas Klein e Igor Zelenay hanno completato l'opera dopo le due vittorie nei primi due singolari. In doppio hanno sconfitto Nikola Cacic e Miomir Kecmanovic 76(4) 63 grazie a 31 vincenti e al 76% di punti vinti al servizio con la prima.

Il 41enne Zelenay ha ottenuto il settimo successo consecutivo ed è salito così al secondo posto tra i doppisti slovacchi con più vittorie in Davis, a pari merito con Michal Mertinak.

UCRAINA-USA 0-3

Gli Stati Uniti completano la 227ma vittoria in Coppa Davis e centrano la qualificazione per le Finals 2024. Sul campo neutro della SEB Arena di Vilnius, gli USA battono 3-0 l'Ucraina nel Qualifier, una delle 12 sfide che mettono in palio un posto nella fase a gironi, trasmesse su SuperTennis e SuperTenniX.

Dopo i successi di ieri di Sebastian Korda e Christopher Eubanks, in doppio Austin Krajicek e Rajeev Ram battono Illya Beloborodko e Oleksii Krutykh 63 46 63.

Gli USA sono dunque la prima nazione che si aggiunge alle quattro nazioni già direttamente ammesse alla fase a gironi: l'Italia campione in carica, i finalisti dell'Australia, le wild card Spagna e Gran Bretagna. Potranno così inseguire il primo titolo in Davis dal 2007.

"E' una grandissima sensazione - ha detto Krajicek -. Abbiamo vinto una partita molto dura dall'inizio alla fine, gli ucraini sono stati fantastici e ci hanno in una posizione non facile vincendo il secondo set".

L'esperienza, ha sottolineato Ram, "è stata un fattore. Noi abbiamo giocato tanti grandi tornei, ci siamo trovati in tante situazioni così e penso che siamo riusciti bene ad elevare la nostra intensità".