Courmayeur: live in tv dalle 11.30 Stefanini, Bronzetti e Gatto-Monticone vs. Caregaro

Debuttano oggi quattro delle otto tenniste italiane in tabellone nel “Courmayeur Ladies Open-Cassina Trophy”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari in corso sul veloce indoor del Courmayeur Sport Center.

Lucrezia Stefanini, n.188 WTA (best ranking), in gara con una wild card, in apertura di programma deve vedersela con la lussemburghese Mandy Minella, n.217 del ranking, mai affrontata in carriera dalla toscana.

Nel pomeriggio Lucia Bronzetti, n.148 WTA, fa il suo esordio contro l’ucraina Kateryna Kozlova, n.130 del ranking (anche in questo caso nessun precedente).

A chiudere la giornata il derby tricolore fra Giulia Gatto-Monticone, n.192 WTA, passata attraverso le qualificazioni, e l’altra wild card Martina Caregaro, n.364 WTA: proprio la 29enne valdostana è in vantaggio per 4 a 2 nel bilancio dei testa a testa con la 33enne torinese, tutti disputati nel circuito ITF.

Al via ci sono altre quattro giocatrici azzurre. E sarà testa a testa tutto italiano anche fra Jasmine Paolini, n.54 WTA e settima testa di serie, e Martina Di Giuseppe, n.283 WTA, promossa dalle qualificazioni: la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana si è aggiudicata i due precedenti con la 30enne romana, piuttosto datati, disputati nel 2014 e nel 2016, entrambi a livello ITF.

Sorteggio complicato per Jessica Pieri, n.280 WTA, anche lei wild card, che ha “pescato” la cinese Shuai Zhang, n.55 del ranking ed ottava testa di serie (sfida inedita), mentre Martina Trevisan, n.112 WTA, troverà dall’altra parte della rete la russa Anna Kalinskaya, n.125 WTA (nessun precedente pure in questo caso).

A tabellone già compilato è arrivato il forfait delle prime due giocatrici del seeding, vale a dire la tunisina Ons Jabeur, n.8 del ranking (prima tennista araba nell’élite mondiale), già costretta al ritiro a Mosca e bloccata da un problema al gomito, e Camila Giorgi (infortunio al piede destro), n.36 del ranking, semifinalista a Tenerife. Ai loro posti sono state posizionate nel draw l'ucraina Dayana Yastremska (n.10 del seeding) e la statunitense Ann Li (n.9), fresca di primo titolo WTA conquistato a Tenerife.

Ranking alla mano, le principali teste di serie diventano dunque la russa (ma cresciuta in Italia) Liudmila Samsonova, n.42 WTA, e la croata Petra Martic, n.47 WTA.

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il nuovo WTA 250 di Courmayeur. Questa la programmazione:

lunedì 25 ottobre - LIVE alle ore 11.30: STEFANINI c. Minella,

a seguire: Tauson c. Voegele,

a seguire: BRONZETTI c. Kozlova

e alle ore 20.00: GATTO-MONTICONE c. CAREGARO;



martedì 26 ottobre - LIVE alle ore 12.00 e alle ore 20.00; differita alle ore 21.30



mercoledì 27 ottobre - LIVE alle ore 12.00 e alle ore 20.00; differita alle ore 21.45

giovedì 28 ottobre - LIVE alle ore 12.00 e alle ore 20.00; differita alle ore 21.45

venerdì 29 ottobre - LIVE alle ore 12.00 e alle ore 20.00; differita alle ore 21.15

sabato 30 ottobre - LIVE alle ore 18.00 (semifinale2); differita alle ore 21.15 (semifinale1)

domenica 31 ottobre - LIVE alle ore 17.00

RISULTATI

“Courmayeur Ladies Open"

WTA 250

Courmayeur, Italia

25 - 31 ottobre, 2021

$235.238 - veloce indoor

SINGOLARE

Primo turno

Lucia Bronzetti (ITA) c. Kateryna Kozlova (UKR)

(wc) Lucrezia Stefanini (ITA) c. Mandy Minella (LUX)

(7) Jasmine Paolini (ITA) c. (q) Martina Di Giuseppe (ITA)

(wc) Jessica Pieri (ITA) c. (8) Shuai Zhang (CHN)

Martina Trevisan (ITA) c. Anna Kalinskaya (RUS)

(wc) Martina Caregaro (ITA) c. (q) Giulia Gatto-Monticone (ITA)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(1) Cristina Bucsa (ESP) b. Stefania Rubini (ITA) 61 61

Federica Rossi (ITA) b. (10) Emina Bektas (USA) 75 64

(2) Qinwen Zheng (CHN) b. Cristiana Ferrando (ITA) 63 63

(7) Urszula Radwanska (POL) b. Angelica Moratelli (ITA) 62 61

(4) Aliona Bolsova (ESP) b. Lisa Pigato (ITA) 62 64

(8) Federica Di Sarra (ITA) b. Aurora Zantedeschi (ITA) 63 75

(5) Giulia Gatto-Monticone (ITA) b. Chihiro Muramatsu (JPN) 60 62

(12) Martina Di Giuseppe (ITA) b. Vivian Heisen (GER) 76(5) 61

Turno di qualificazione

(1) Cristina Bucsa (ESP) b. Federica Rossi (ITA) 62 64

(4) Aliona Bolsova (ESP) b. (8) Federica Di Sarra (ITA) 36 76(6) 62

(5) Giulia Gatto-Monticone (ITA) b. Oksana Kalashnikova (GEO) 61 64

(12) Martina Di Giuseppe (ITA) b. (6) Ankita Raina (IND) 63 64

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI