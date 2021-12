Covid-19, Pavlyuchenkova positiva in Australia: salta il WTA Adelaide

Anastasia Pavlyuchenkova salterà il WTA 500 di Adelaide, torneo che alza il sipario sul 2022 del tennis femminile nella prima settimana del nuovo anno trasmesso da SuperTennis.

La russa, numero 11 del mondo, ha scoperto di aver contratto il Covid-19 essendo risultata positiva dopo il tampone al suo arrivo in Australia.

"Purtroppo ho una brutta notizia da darvi - ha scritto sui social -. Sono arrivata martedì e sono risultata positiva al Covid-19. Sono completamente vaccinata e mi ero preparata per la mia stagione a Dubai, ma viviamo in tempi imprevedibili. Adesso sono in totale isolamento, in un hotel speciale e seguo i protocolli sotto la supervisione dei medici".

pic.twitter.com/pN0OJ3cw8t

— Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) December 30, 2021

La trentenne, che l'anno scorso ha centrato al Roland Garros la sua prima finale Slam prima di vincere l'oro olimpico a Tokyo in doppio misto e la Billie Jean King Cup con la Russia a Praga, è solo l'ultima di una lunga serie di giocatori e giocatrici alle prese con le conseguenze della variante Omicron.

Oltre a lei e ai connazionali Andrey Rublev e Aslan Karatsev, costretti a saltare l'ATP Cup a Sydney, sono risultati positivi di recente Rafa Nadal, Denis Shapovalov, Belinda Bencic e Ons Jabeur.