Covid, coaching, middle Sunday: Djokovic a 360 gradi

Un'altra giornata di routine, per Novak Djokovic, sui sacri prati di Church Road. E allora, oltre che guardare al match contro Kecmanovic, si può buttare lo sguardo su tutto quello che passa intorno.

NOVAK DJOKOVIC

“Conosco bene il gioco di Kecmanovic – esordisce Novak in conferenza stampa – perché ci siamo allenati diverse volte insieme. So che l’erba non è la sua superficie preferita ed il mio piano di gioco ha funzionato al meglio. Iniziare bene aiuta, il modo in cui ho giocato il primo set è stato fantastico e ho mantenuto questo livello praticamente per tutto l'incontro. Nel complesso sono molto soddisfatto”.

Il Covid-19 continua a creare non pochi disagi, questa l’opinione del serbo. “Passo molto tempo in campo e a casa con la famiglia, non esco spesso. Cerco di stare attento e di concentrarmi sul mio gioco, in generale non sono molto preoccupato. Adesso non penso se mi ammalerò o meno, cerco di concentrarmi sul torneo. Naturalmente essere prudenti è una necessità per tutti, soprattutto dopo quello che abbiamo passato negli ultimi due anni”.

Dal Covid-19 alle nuove regole sul coaching. “Capisco entrambi i punti di vista. Ci sono coloro che ritengono che l'unicità del nostro sport consista nel fatto che un singolo atleta debba trovare da solo le soluzioni in campo senza essere allenato durante la partita, cosa che capisco perfettamente. È così che è stato per molti anni. Ma allo stesso tempo sappiamo tutti che la maggior parte delle volte il coaching avviene. Probabilmente sono più propenso a farlo anche se a certe condizioni. Forse le informazioni personali dovrebbero restare tra allenatore e giocatore, ci vorrà del tempo per trovare un equilibrio”.

Interessante adesso la sfida con l’olandese Tim Van Rijthoven. “L'ho visto giocare qui un paio di partite e anche in Olanda, dove ha vinto il suo primo torneo ATP. Ovviamente è uno dei protagonisti del torneo, il suo stile si adatta perfettamente a questa superificie. È impressionante come gioca, soprattutto se pensiamo che prima di ‘s-Hertogenbosch non aveva ancora vinto un match a livello ATP, e la finale con Medvedev l’ha realmente dominata. Conosco il suo allenatore, Igor Sijsling, sua madre è serba. Quando affronti un giocatore per la prima volta non è mai semplice, devi adattarti. Tim non ha molto da perdere, sta vivendo il suo sogno. Ora studierò e cercherò di preparare la partita al meglio dal punto di vista tattico. Le novità a Wimbledon? Sono favorevole a giocare anche la domenica, non così tanto invece per quanto riguarda la possibilità di allenarsi sul Campo Centrale prima dell’inizio del torneo. Le cose cambiano ed è un bene che il torneo e il club mostrino una mentalità aperta”.

TIM VAN RIJTHOVEN

“Quella di oggi – spiega l’olandese – non è stata una partita come tutte le altre. Basilashvili è molto discontinuo, può esprimersi bene o commettere moltissimi errori. Il mio obiettivo era quello di tenere la palla dentro e fargli giocare più colpi possibili, dandogli modo di sbagliare. Cosa sta funzionando? Sicuramente il servizio. Negli ultimi otto incontri ho subito pochissimi break ed è grazie al servizio che posso impostare il mio gioco. Mi piace essere aggressivo, utilizzare il dritto e il rovescio slice. La mentalità è rimasta quella che avevo prima di vincere a ‘s-Hertogenbosch, ho continuato a fare le stesse cose. È vero anche che trionfare in casa mi ha dato sensazioni positive”.

Adesso Tim attende Novak Djokovic. “Prima dell’inizio del torneo era un sogno poter giocare contro di lui, ora è bellissimo avere questa opportunità. Scenderò in campo per provare a vincere, come sempre. Il percorso per arrivare dove sono oggi è stato lungo e duro, pieno di infortuni e di alti e bassi. Ho avuto problemi seri al polso, al gomito e ad un’arteria, che hanno rallentato il tutto per tre anni. Adesso sono felice e spero di poter continuare così”.

Il tennis olandese è in forte ascesa. “Viviamo un bel momento. Sapere che adesso i tifosi hanno anche me da poter guardare oltre a Griekspoor e Van De Zandschulp è bello. La mia dall’esterno può sembrare una favola perché per molte persone arrivo dal nulla, ma non è così. C’è tanto lavoro, ci sono tanti sacrifici. A tennis giocano bene in tanti, è la testa che fa la differenza. Onestamente non credevo di poter mettere in fila otto vittorie consecutive, la superficie mi ha aiutato molto. Adesso cavalco l’onda, poi vedremo come andrà a finire”.

JASON KUBLER

Jason Kubler vola, dalle qualificazioni alla prima volta nel terzo turno di un torneo dello Slam. Dopo l’interruzione per pioggia sul 6-4 6-4 5-4, l’australiano è tornato in campo e ha servito per il match senza sbavature. “Una cosa del genere non mi era mai capitata. Avevo energia per affrontare altri due set quindi la sensazione è strana, ma piacevole. C’è stata anche la possibilità che potessimo riprendere a giocare e quando hanno tolto i teloni mi stavo ancora riscaldando, poi abbiamo capito che non era aria. Per terra era troppo bagnato. Adesso sto provando emozioni fortissime, se due mesi fa mi fosse stato prospettato tutto questo non ci avrei mai creduto”.

Il prossimo avversario del tennista di Brisbane sarà Jack Sock. “Abbiamo entrambi una ghiotta opportunità, Jack ha già vinto in doppio qui ed è un giocatore di grande esperienza. Sono io lo sfavorito dei due, senza dubbio. Ora devo recuperare e farmi trovare pronto. Jordan Thompson lo ha battuto? Allora parlerò con lui e gli chiederò qualche consiglio utile. Al passato e agli infortuni non penso, preferisco guardare al presente e al futuro. Quando questo torneo sarà finito continuerò a lavorare duramente per migliorare ulteriormente la mia classifica. Con il prize money vorrei trovare la casa giusta e capire bene dove andare a vivere”.

ONS JABEUR

“È stato un ottimo incontro – le parole della numero 2 del mondo – sull’erba mi sento sempre più a mio agio e spero di migliorare ancora. In campo sono stata poco, è vero, ma i primi turni nascondono sempre delle insidie e occorre essere sempre concentrati al massimo” Ons, per tutti, è ormai ‘Ministra della Felicità’. “Questo soprannome? Lo hanno coniato in Tunisia un paio di anni fa ed è bello che mi chiamino così. I tunisini sono davvero fantastici, apprezzano molto il loro sostegno. In Africa mi seguono e si aspettano che io faccia sempre meglio, sto dando il massimo per battere i record ed essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni”.

Per la tunisina è questione di obiettivi. “Me ne sto dando tanti e cerco di tenere sempre la lista aggiornata. Volevo vincere il mio primo titolo ed entrare in top-10. Sono felice, ci sono riuscita. Credere di più nel mio gioco è stato un po' difficile all'inizio perché non riuscivo a trovare un allenatore che mi spingesse a farlo, poi mi sono circondata di persone straordinarie. Vincere Wimbledon significherebbe tanto per me, per la mia famiglia e per tutto il mio Paese”.