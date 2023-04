Da Madrid a Cagliari in un solo click: dal 2 maggio la rivoluzione HBBTV

Una programmazione come non si era mai vista. Dal 2 maggio SuperTennis raddoppia e addirittura triplica i suoi canali con una grande novità. Il canale della FITP infatti, introdurrà l'HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), la tecnologia che permetterà a tutti gli appassionati di seguire più torei contemporaneamente. Come? La nuova funzione, che entrerà in vigore in occasione del Sardegna Open (2-7 maggio), consentirà agli spettatori di accedere a canali supplementari, ovvero "paralleli" a quello principale.

La novità sarà disponibile sul digitale terrestre per tutti i possessori di Smart TV di recente fabbricazione (prodotte dal 2017-2018 in poi). Una volta sul canale 64 del DTT al telespettatore sarà sufficiente cliccare il tasto verde che comparirà in basso a destra sullo schermo ed ecco che con un click ci si sposta da Madrid a Cagliari.

Opportunità ancora più ghiotta nella settimana dal 14 al 21 maggio, durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d'Italia, quando spingendo il tasto verde in basso a destra si approderà su una landing page da cui sarà possibile selerionare o la visione del Piemonte Open intesa Sanpaolo o quella del WTA 125 Firenze Ladies Open.

Insomma, gli appassionati di tennis possono mettersi comodi: un maggio cosa non è mai esistito.

IL SUPER CHALLENGER DI CAGLIARI

A Cagliari dall'1 al 7 maggio i big scaldano i motori in vista degli Internazionali BNL d'Italia. Il seeding del torneo è capitanato dal croato numero 20 al mondo Borna Coric. Per i colori azzurri ai nastri di partenza risaranno Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi, che sul rosso stanno trovando le giuste sensazioni, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri. Fra i giocatori più attesi anche l'argentino Diego Schwartzman, il nuovo fenomeno del tennis a stelle e strisce Ben Shelton e il sempre divertente da vedere Thanasi Kokkinakis.