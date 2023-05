Da Madrid a Cagliari in un solo click: inizia oggi la rivoluzione HBBTV

Una programmazione come non si era mai vista. Da oggi, martedì 2 maggio, SuperTennis raddoppia i suoi canali con una grande novità. Grazie alll'HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), gli appassionati possono seguire più tornei contemporaneamente. Come? La nuova funzione, che entra in vigore in occasione del Sardegna Open (2-7 maggio), consente agli spettatori di accedere a canali supplementari, ovvero "paralleli" a quello principale.

La novità è disponibile sul digitale terrestre per tutti i possessori di Smart TV di recente fabbricazione (prodotte dal 2017-2018 in poi). Una volta sul canale 64 del DTT al telespettatore sarà sufficiente cliccare il tasto verde che comparirà in basso a destra sullo schermo ed ecco che con un click ci si sposta da Madrid a Cagliari.

Su questo secondo canale, gli spettatori possono seguire oggi tutti gli incontri di singolare del Sardegna Open sul Centrale. Si parte alle 11 con il derby azzurro fra Andrea Vavassori (reduce dal successo contro Andy Murray a Madrid) e il mancino Giulio Zeppieri.



A seguire, spazio al duello ad alte velocità fra Nikoloz Basilashvili e Thanasi Kokkinakis, australiano capace in carriera di battere Roger Federer, ma ancora alla ricerca della ricetta in grado di permettergli di esprimere appieno un potenziale enorme.

Non prima delle 15.30 l’altro derby azzurro del primo turno, fra il numero 7 del seeding Marco Cecchinato (unico italiano compreso fra le teste di serie) e Francesco Passaro. Nella prima sessione serale del torneo, che fino a venerdì proporrà un singolare e un doppio, alle 19.30 l’estroso Mattia Bellucci, uno dei giovani talenti del tennis italiano, sfida l’argentino Diego Schwartzman, ex numero 8 del mondo.

SARDEGNA OPEN

TABELLONE PRINCIPALE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI

ORDINE DI GIOCO MARTEDI 2 MAGGIO

L'opportunità per gli appassionati su SuperTennis sarà ancora più ghiotta nella settimana dal 14 al 21 maggio, durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d'Italia, quando spingendo il tasto verde in basso a destra si approderà su una landing page da cui sarà possibile selerionare o la visione del Piemonte Open intesa Sanpaolo o quella del WTA 125 Firenze Ladies Open.

Insomma, gli appassionati di tennis possono mettersi comodi: un maggio cosa non è mai esistito.

IL SUPER CHALLENGER DI CAGLIARI

A Cagliari dall'1 al 7 maggio i big scaldano i motori in vista degli Internazionali BNL d'Italia. Il seeding del torneo è capitanato dal croato numero 20 al mondo Borna Coric. Per i colori azzurri ai nastri di partenza risaranno Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi, che sul rosso stanno trovando le giuste sensazioni, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri. Fra i giocatori più attesi anche l'argentino Diego Schwartzman, il nuovo fenomeno del tennis a stelle e strisce Ben Shelton e il sempre divertente da vedere Thanasi Kokkinakis.