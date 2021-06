Dalla Wii allo Chatrier: il sogno di Babel finisce contro Svitolina

Non ha vinto, ma si porta a casa il ricordo di una bella prima volta nel circuito WTA. Oceane Babel, diciassettenne di Sarcelles che l'anno scorso arrivò ai quarti al Roland Garros junior, è salita 5-2 nel secondo set contro Elina Svitolina. Ma la numero 6 del mondo ha accelerato nel finale, vincendo gli ultimi cinque game del match.

L'ucraina, semifinalista a Miami e Stoccarda, battuta nei quarti a Roma dalla futura campionessa Iga Swiatek, ha chiuso 62 75 e ora incontrerà la statunitense Li.

Il pubblico francese ha comunque potuto ammirare il talento di Oceane, campionessa di Francia nella classe 13-14 anni nel 2017 e nel 2018. Ispirata da Venus Williams, Babel ha raccontato di aver imparato il tennis giocando con la Nintendo Wii. Finora, ha disputato undici tornei ITF. A marzo, ha festeggiato il suo più prestigioso torneo junior, il Grade A di Criciúma.

Ha avuto un'inattesa sorpresa anche Ons Jabeur. La tunisina ha scoperto il suo viso sorridente su un poster promozionale del torneo, insieme a leggende come Roger Federer, Arantxa Sanchez Vicario, Yannick Noah, Serena Williams e René Lacoste.

Jabeur, campionessa junior al Roland Garros dieci anni fa, ha esordito con un convincente 7-5 6-2 su Yulia Putintseva, che aveva sconfitto in due tiebreak nell'unico precedente confronto diretto, a Tianjin nei quarti due anni fa.

Numero 26 del mondo, la tunisina è la giocatrice araba con la miglior classifica nella storia del gioco e la prima ad aver raggiunto i quarti di finale di uno Slam. A Parigi, ha giocato per la prima gli ottavi l'anno scorso.

"So che ci sono tanti tunisini che mi seguono, anche fuori dalla nazione. Stanno diventando sempre più, lo apprezzo e spero di dare una buona immagine per me, per la Tunisia e per tutta l'Africa" ha detto alla vigilia del torneo, il primo per Jabeur dopo il ritiro a Madrid contro Belinda Bencic per un infortunio alla coscia destra.

Al prossimo turno incontrerà Astra Sharma, che l'ha sconfitta in finale a Charleston ad aprile. "So che serve bene, ha un diritto migliore. E' il momento di prendermi la rivincita" ha detto la tunisina.