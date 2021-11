Daniil gioca a scacchi: “Il piano è pronto”

La finale delle Nitto ATP Finals, per Daniil Medvedev, è apparecchiata come fosse su una scacchiera. “Chiunque sia il mio avversario, sarà una partita difficile”, ha detto dopo la vittoria in semifinale su Ruud. “Con Zverev abbiamo appena giocato uno contro l’altro. Sascha ha un ottimo servizio, ottima risposta e ottimo rovescio. Il che varrebbe anche per Djokovic, in realtà. Sono campioni che sanno difendere, attaccare, correre bene e girare attorno alla palla. Se dovessi giocare contro Nole, potrebbe darsi che ricominci ad andare molto a rete, come ha fatto sempre contro di me a Parigi Bercy e come sta facendo sempre più spesso in generale. A Parigi avrei dovuto giocare meglio i passanti, gli ho fatto giocare delle volée molto semplici per lui e l’ho pagata cara. Se dovesse usare la stessa tattica, dovrei cercare di rendergli le cose più complicate”.

“Non solo: sia Zverev che Djokovic rispondono e servono benissimo, in particolare Nole credo che quest’anno stia servendo come mai prima in carriera, non so se i numeri lo confermino o meno ma di sicuro a giocarci contro si sente questa cosa. Insomma, siamo tutti pronti: loro ad affrontare me, ma anche io ad affrontare loro”.

Un pensiero sulla semifinale vinta: “Sapevo che Ruud avrebbe fatto di tutto per giocare più diritti possibili, e così io ho provato a far di tutto per evitarlo. Volevo tenerlo sul rovescio e impedire che avesse l’opportunità di spostarsi sul diritto. Era questo il mio piano”.

“Credo che Ruud sia uno dei giocatori più intelligenti del circuito, questa settimana l’ha dimostrato rimontando due partite molto complesse. Io guardo il tennis solo nei match serali e solo se sono ancora nel torneo. In questi giorni ho visto che ha cambiato molto spesso tattica e strategia in corso d’opera, sia contro Rublev che contro Norrie. Lo ha fatto anche contro di me, ma per fortuna sono riuscito a trovare le contromisure adatte alle sue variazioni”.

Com’è la cena prima di una finale di questa importanza? “Dopo i match solitamente cerco di mangiare sempre carboidrati e proteine, ovviamente cercando di variare molto perché non mi piace mangiare le stesse cose per troppo tempo. A dire il vero a me piace mangiare tutta roba non salutare, adoro il fritto per esempio, per questo durante i tornei cerco di essere molto disciplinato e di non sgarrare. A Torino, per esempio, un paio di giorni prima del torneo, ho assaggiato il tiramisù e la pannacotta più buona che abbia mai mangiato”.

Medvedev sorprende sempre, come in campo. “A volte sorprendo anche me stesso. Capita che non pensi di fare un certo colpo, ci provi, e va a segno: è sempre una bellissima sensazione. Ma l’importante è provarci sempre”.

Ruud: “I più forti mi hanno battuto agevolmente, devo lavorare”

“Si è trattato di un anno speciale per me e per il mio sviluppo come giocatore. Ho conosciuto molto meglio i miei avversari, e ho fatto molta esperienza - ha detto Casper Ruud - in più giocare qui a Torno è stato molto bello, motivo per cui l’anno prossimo voglio tornare e esserci nuovamente. Fin dall’inizio della stagione penserò che ogni settimana conta, che ogni match conta, per poter arrivare fin qui. Ogni punto conquistato può fare la differenza, visto come sono andate le cose quest’anno. Ovviamente sono molto orgoglioso della stagione che ho disputato, ma sono fiducioso di poter fare anche meglio".

Ma bisognerà salire di livello: “Adesso ho ancora la Coppa Davis da giocare, quindi l’anno non è ancora terminato del tutto e non sono ancora concentrato su ciò che dovrò fare dopo. Certamente mi prenderò un periodo di vacanza, andrò in spiaggia, mi rilasserò, ricaricherò le pile, il corpo e la mente. Sapete quest’anno è stato l’anno più lungo sul tour per me, per questo è importante recuperare, avremo solo tre settimane di stacco e sarà importante ricominciare bene. Questa settimana ho giocato contro il n.1 e il n.2 del mondo e mi hanno battuto abbastanza facilmente, quindi so che dovrò darmi da fare per alzare il mio livello”.

Per chiudere Ruud ha tirato le somme della settimana torinese nel suo complesso. “Di solito nel circuito si gioca su campi duri che sono abbastanza lenti, non dico come la terra rossa ma quasi. Qui invece ho trovato la superficie più veloce su cui abbia giocato in carriera a livello ATP. Però è stato bello”. Dentro e fuori dal campo: “So che il Piemonte è famoso per i vini, ma io purtroppo non bevo. Però ho provato il tartufo, un giorno sono stato in un ristornate dove facevano la pasta fresca ed è stato fantastico. In giro per il mondo cerco sempre i ristoranti italiani perché è una delle mie cucine preferite, ma certamente qui è ancora meglio”. Anche con i fan si è creato un rapporto speciale: “Ho sempre sentito il loro supporto e vicinanza. Sono molto entusiasti, partecipi. Lascio Torino soddisfatto e con l’obiettivo di poterci tornare l’anno prossimo”.