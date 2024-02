Darderi: 48° italiano top 100 della storia del ranking Atp

Luciano Darderi sarà da domani, lunedì 12 febbraio, il 48° italiano a varcare la soglia dei top 100, primo azzurro a riuscirci nell'anno e primo dopo Flavio Cobolli, il quale è entrato a fare parte di questo club il 23 ottobre scorso.

A far guadagnare a Darderi la matematica certezza è stata la semifinale vinta nel torneo Atp di Cordoba. Con i punti di Cordoba Darderi ha guadagnato almeno 42 posizioni mondiali approdando virtualmente al numero 94 del ranking Atp. Se dovesse vincere in Argentina, l'azzurro schizzerebbe a ridosso dei primi 75 del mondo, a pochi punti da Cobolli che è n° 72 (davanti ci sono Sinner 4, Musetti 26, Arnaldi 43 e Sonego 48).

Darderi è nato a Villa Gesell, città argentina a 400 km a sud di Buenos Aires, il 14 febbraio 2002. Suo nonno è un italiano emigrato in Argentina e in Italia Luciano ci è tornato con tutta la famiglia nel 2012. E' il secondo italiano top 100 nato all'estero dopo Laurence Tieleman, nato a Bruxelles il 14 novembre 1972 ed entrato nei top 100 il 1° febbraio 1999.

Darderi ha iniziato il 2023 al numero 206 del ranking Atp e negli ultimi 12 mesi ha vinto il challenger di Todi e di Lima, raggiunto la finale nel challenger di Buenos Aires, la semifinale a Milano, Antofagasta, Campinas, Buenos Aires e Curitiba, i quarti nei challenger di Santiago, San Benedetto del Tronto, Verona, Praga e Como.



A 22 anni meno due giorni Darderi è il 22esimo azzurro più giovane nei top 100. Il recordman rimane Jannik Sinner, il quale ha centrato l'ingresso il 28 ottobre 2019 a soli 18 anni e 2 mesi. Sempre da teen-agers ci sono riusciti anche Diego Nargiso, Lorenzo Musetti, Claudio Pistolesi e Stefano Pescosolido, a 20 anni Gaudenzi, Furlan, Cancellotti, Fognini, Barazzutti, Caratti e Colombo. A 21 anni Camporese, Canè, Seppi, Ocleppo, Cobolli, Bolelli, Volandri, Luzzi, Berrettini e appunto Darderi.

In carriera Darderi ha giocato 4 finali challenger e una, che giocherà stasera, nel circuito principale Atp. Due i challenger vinti a Todi e Lima 2023, due le finali perdute a San Paolo 2021 e Buenos Aires 2023.

Darderi ha conquistato il suo primo punto Atp il 30 settembre 2019 con le prime due partite vinte nell'Itf di Santa Margherita di Pula, è entrato nei 1000 il 14 settembre 2020 con il primo match vinto nel challenger a Cordenons, nei top 500 il 13 settembre 2021 con i quarti a Siviglia, nei 400 il 6 dicembre 2021 dopo la finale persa a San Paolo, nei 300 il 4 aprile 2022, nei 200 il 18 luglio 2022 e nei 150 il 30 ottobre 2023.