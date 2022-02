Davis Cup Finals, gironi a settembre in 4 città: il comunicato

Cambia ancora la Coppa Davis. L'International Tennis Federation (ITF) e Kosmos Tennis hanno annunciato che la fase a gironi delle Davis Cup Finals si disputerà a settembre a partire da quest'anno. Inoltre, nel 2022 gli incontri di giocheranno in quattro differenti città, invece delle tre che hanno ospitato la fase a gironi quest'anno. Quest'anno, infatti, le squadre qualificate passano da 18 a 16, divise in quattro gruppi da quattro.

Il processo di selezione per le città che vogliono candidarsi a ospitare uno dei gironi è in corso: le sedi dovrebbero essere ufficializzate a marzo. In calendario, la prima fase delle Davis Cup Finals è in programma dal 14 al 18 settembre. La fase finale, dai quarti in poi, si giocherà dal 23 al 27 novembre in una sede che deve essere ancora annunciata.

I cambiamenti, si legge nel comunicato dell'ITF e di Kosmos, sono il risultato dei feedback arrivati dai giocatori e dai capitani e hanno l'obiettivo di alleggerire la pressione dal punto di vista della programmazione. Inoltre, con questo nuovo format, le Davis Cup Finals finiranno una settimana prima rispetto all'edizione 2021.

"Siamo impegnati a mantenere gli elementi tradizionali e l'atmosfera che rendono la Coppa Davis così unica" ha detto il presidente dell

David Haggerty. "Allo stesso tempo, siamo consapevoli di dover romanere flessibili per rispondere alle esigenze delle nazioni, dei giocatori, dei tifosi e del tennis nel suo insieme. Siamo fieri di quello che abbiamo ottenuto con i cambiamenti alle Davis Cup Finals di questo ultimi anni. Contnueremo a sviluppare la competizione a beneficio di tutti i soggetti coinvolti”.

"I giocatori e i capitano hanno fatto capire chiaramente che gradiscono le innovazioni al format portate finora, ma vogliono evitare di finire così tardi la stagione" ha detto il direttore del torneo, Albert Costa. "La decisione di spostare la fase a gironi a settembre risponde a questa esigenza, mantenendo allo stesso tempo la scelta di ospitare la fase a gironi in più città, anzi aggiungendone una quarta. E questo assicura che ancora più tifosi nel mondo potranno tifare per la propria nazionale e godersi l'atmosfera unica della Coppa Davis".

La Federazione Tennis Russa e la Croazia, finaliste nel 2021, e le wild card Serbia e Gran Bretagna, sono qualificate di diritto per la fase a gironi 2022. Le altre dodici nazioni dovranno superare i Davis Cup Qualifiers, i preliminari che si disputeranno il prossimo 4-5 marzo. Tra queste c'è anche l'Italia che sarà di scena contro la Slovacchia a Bratislava.