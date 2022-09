Davis, Germania ai quarti dopo lo spavento

Amburgo esulta: la Germania va ai quarti di finale di Malaga insieme all’Australia. Lo scontro diretto di domenica servirà a stabilire la vincente del Girone C, che affronterà la seconda classificata del Gruppo B, quello di Valencia. E tra due mesi Alexander Zverev potrebbe essere guarito…

In sua assenza, Jan-Lennard Struff, n.132 del mondo, si è preso la squadra sulle spalle. Da secondo singolarista aveva portato a casa un rocambolesco match con il francese Benjamin Bonzi nella prima uscita al Rothenbaum di Amburgo, conquistando quel punticino che, dopo la sconfitta di Oscar Otte con Adrian Mannarino, ha consentito al doppio Krawietz/Puetz di mettere al tappeto la Francia.

Struff si è ripetuto oggi contro il belga Zizou Bergs, 23 anni contro i suoi 32, mettendo anche questa volta un po’ di brivido, nel tie-break del secondo set, che pareva impossibile da chiudere. Bergs, un possente biondino già molto popolare sui social, è solo due posti dietro Struff in classifica (n.134) ma in realtà il divario tra i due è più ampio, perché il tedesco, già n. 29 nel 2020, è scivolato quest’anno fuori dai Top 100 a causa di un infortunio sfortunato e doloroso: al torneo di Miami in marzo si è fratturato l’alluce del piede destro.

Rientrato nella stagione dei tornei sull’erba Struff sta lentamente risalendo. Le due vittorie davanti al suo pubblico di sicuro gli daranno nuovo morale. Non sono bastate invece a consolidare il morale di Oscar Otte che, dopo il ko con Mannarino dell'esordio, ha perso con l’ex n.7 del mondo David Goffin una partita quasi vinta.

Conquistato il primo set il lungo e dinoccolato n.1 tedesco (dietro a Zverev, infortunato) è arrivato a due punti dalla vittoria nel tie-break del secondo. Goffin però è riuscito ad aggiudicarselo 11 punti a 9 e nella terza partita si è staccato, chiudendo 3-6 7-6 6-3. E offrendo a Sander Gille e Joran Vliegen l’opportunità di ribaltare l’esito dell’incontro.

I due, che insieme hanno vinto 5 titoli ATP, l’hanno perseguita fino all’ultimo nel faccia a faccia con lo sperimentato due tedesco Krawietz/Puetz. Conquistato il primo set hanno ceduto il secondo ma sono rimasti aggrappati fino all’ultimo nel punteggio nel terzo, allungandolo fino al tie-break.

Qui la vicenda ha avuto un andamento non adatto ai deboli di cuore: in un palazzetto dove la tifoseria belga non era scarsa né silenziosa Gille e Vliegen sono volati 5-2 (con due servizi a disposizione) approfittando di un doppio fallo iniziale di Krawietz, che poi ha giocato due o tre punti non alla sua altezza.

Pareva finita ma i tedeschi non hanno mollato e dopo aver vinto, sul 4-5, uno spettacolare scambio di volée incrociate, hanno ribaltato la situazione conquistando 5 punti consecutivi che spostavano la vittoria da una parte all’altra del campo in meno di due minuti. Tripudio di bandiere al Rothenbaum ed esultanza di Zverev in panchina con gli altri a fare il tifo. Però, che spavento!

Gruppo C - Amburgo

Australia – Belgio 3-0

J. Kubler (Aus) b. Z. Bergs 6-4 1-6 6-3

A. De Minaur b. D. Goffin 6-2 6-2

Ebden/Purcell b. Gille/Vliegen 6-1 6-3

Germania – Francia 2-1

J-L. Struff (Ger) b. B. Bonzi 6-4 2-6 7-5

A. Mannarino (Fra) b. O. Otte (Ger) 6-4 6-3

K.Krawietz/T.Puet – N.Mahut/A.Rinderknech 6-2 3-6 7-6(1)

Australia – Francia 2-1

R. Gasquet (Fra) b. J. Kubler 6-2 6-4

A. De Minaur (Aus) b. B. Bonzi 6-3 1-6 6-4

Ebden/Purcell b. Rinderknech/Mahut 6-4 6-4

Germania – Belgio 2-1

J-L. Struff (Ger) b. Z. Bergs 6-4 7-6(9)

D. Goffin (Bel) b. O. Otte (Ger) 3-6 7-6(9)6-3

Krawietz/Puetz (Ger9 b. Gille/Vliegen 4-6 6-2 7-6(5)

Classifica Gruppo C