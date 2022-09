Davis, sprofondo Bleus: l’Australia mette ko la Francia

Alex De Minaur, per gli amici “Demon”, ha lo spirito di Coppa Davis tatuato sulla pelle e Benjamin Bonzi non è proprio Riccardo Cuor di Leone. E’ facile riassumere così la resurrezione australiana contro la Francia nel gruppo C di Amburgo, dopo che Richard Gasquet aveva battuto facilmente, 6-2 6-4, Jason Kubler nel primo singolare e Benjiamin Bonzi conduceva 4-2 nel terzo set contro Alex De Minaur.

Fino a quel punto il n.53 del mondo aveva condotto una partita aggressiva, con più colpi vincenti dell’australiano n.22 (alla fine sarebbero sti 22 a 12) e più punti vinti sotto rete (18 a 8). Però De Minaur gioca in Davis come su un campo di battaglia ed è pronto a dare sempre tutto. Bonzi invece, quando la temperatura sale, tende a sciogliersi.

Gli era già successo ieri contro Jan-Lennard Struff e aveva finito per cedere 7-5 al terzo set un punto che è poi stato determinante per il successo tedesco.

Contro De Minaur, Bonzi ha fatto tutto bene fino a un passo dal chiudere l’incontro e poi si è dissolto, rimontato dal 4-2 per lui al 7-5 De Minaur (il risultato finale in 2 ore e 8 minuti).

I tifosi d’Oltralpe sono rimasti così basiti a rimpiangere lo spirito dei vecchi Tsonga o Monfils, assenti per motivi diversi (uno si è ritirato, l’altro è infortunato), una generazione che anche se non aveva raggiunto risultati assoluti (nessun titolo Slam) ci era andata almeno vicino e quando si presentava con la maglia dei 'bleus' sapeva dare il meglio.

Come ha fatto oggi Richard Gasquet, aggregatosi alla squadra all’ultimo momento; come ha mostrato ieri nel doppio decisivo contro la Germania un vecchio bucaniere come Nicolas Mahut.

Aveva tenuto in piedi la baracca, Nicolas Mahut, un Career Grand Slam in doppio nel suo palmares, anche se non era riuscito a impedire che Krawietz e Puetz finissero per strappare il punto decisivo a lui e Rinderknech, con un colpo di coda finale.

Oggi, pur lottando come sempre, la coppia francese non ha avuto scampo contro Metthew Ebden e Max Purcell, finalisti agli Open d’Australia e vincitori a Wimbledon: la coppia dell’anno nei momenti che contano. Un break per set ha permesso al duo gialloverde, ben guidato in panchina da capitan Lleyton Hewitt di prenotare il primo posto del girone, Germania permettendo (i tedeschi ora devono affrontare il Belgio, prima del faccia a faccia con i “canguri”).

Gruppo C - Amburgo

Australia – Belgio 3-0

J. Kubler (Aus) b. Z. Bergs 6-4 1-6 6-3

A. De Minaur b. D. Goffin 6-2 6-2

Ebden/Purcell b. Gille/Vliegen 6-1 6-3

Germania – Francia 2-1

J-L. Struff (Ger) b. B. Bonzi 6-4 2-6 7-5

A. Mannarino (Fra) b. O. Otte (Ger) 6-4 6-3

K.Krawietz/T.Puet – N.Mahut/A.Rinderknech 6-2 3-6 7-6(1)

Australia – Francia 2-1

R. Gasquet (Fra) b. J. Kubler 6-2 6-4

A. De Minaur (Aus) b. B. Bonzi 6-3 1-6 6-4

Ebden/Purcell b. Rinderknech/Mahut 6-4 6-4

Classifica