De Minaur, il giorno più bello: 'Piccolo corpo, grande cuore'

Alex De Minaur festeggia il titolo più prestigioso della sua carriera, il primo ATP 500. Nella finale dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ad Acapulco, ha piegato in rimonta 36 64 61 Tommy Paul, per la prima volta semifinalista Slam all'Australian Open poco più di un mese fa. Ha conquistato così il settimo titolo ATP in carriera ed è risalito alla posizione numero 18 in classifica, avvicinando il suo best ranking di numero 15.

"Nel mio piccolo corpo c'è un grande cuore - ha detto durante la cerimonia di premiazione -. Voglio continuare a spingere, a tirar fuori il meglio da me stesso. So che non posso esprimere un tennis incredibile ogni giorno, ma so anche che lotterò sempre fino all'ultimo punto".

Anche Paul, che aveva vinto la sua unica precedente finale ATP a Stoccolma nel 2021, rientrerà in Top 20, traguardo già raggiunto dopo la semifinale a Melbourne. Secondo le proiezioni in tempo reale della classifica ATP, lunedì sarà numero 19 del mondo.

Lo statunitense, capace di dominare un sedicenne De Minaur 60 60 nella semifinale dello US Open junior del 2015, sperava di invertire la rotta rispetto agli ultimi scontri diretti. Non aveva più affrontato "Demon" fino al 2022, quando l'australiano l'ha battuto tre volte su tre superfici diverse: sul cemento a Indian Wells, sulla terra battuta a Roma, sull'erba a Eastbourne.

Lo statunitense, che in semifinale ha vinto il derby contro il numero 5 del mondo Taylor Fritz nel secondo match più lungo nella storia del torneo, ha firmato in avvio il break decisivo per indirizzare il primo set.

Nel secondo, De Minaur cambia marcia. Si salva da 0-30 nel quinto game e mette le basi per la prima vittoria in un ATP 500 dopo le due finali perse in questa categoria di tornei, a Washington nel 2018 contro Alexander Zverev e a Basilea nel 2019 contro Roger Federer.

Alla sesta occasione, firma il primo break della sua partita e allunga 4-2, ma subisce l'immediato contro-break nel game successivo. Ma ormai la partita ha preso un andamento diverso. Dal 4-4 nel secondo set, l'australiano vince sette game di fila. Determinante, per aumentare il vantaggio psicologico e competitivo, il primo gioco del terzo set, da sedici punti, in cui cancella cinque palle break.

"Quel primo game del terzo set è stato come quello della semifinale contro Holger Rune. Ce l'avevo in testa, mi sono detto di continuare a spingermi al limite. Sentivo che se avessi vinto quel game, la partita sarebbe definitivamente cambiata" ha detto De Minaur dopo la finale.

Succede esattamente così. Paul salva i primi due match point ma può solo ritardare la festa di De Minaur, secondo australiano nell'albo d'oro del torneo dopo il trionfo di Nick Kyrgios nel 2019.

"E' una sensazione splendida - ha detto l'australiano -. So quanto duro lavoro mi è servito per essere qui, ed è bello vederne i risultati. Non succede sempre di finire la settimana imbattuti e di alzare il trofeo a fine torneo. E' il modo migliore per prepararmi a Indian Wells e Miami".

