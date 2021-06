Del Potro torna in campo. Connors: 'Voglio rivederti vincere'

Juan Martin Del Potro è tornato in campo. Deve indossare un tutore, dopo il quarto intervento al ginocchio a cui si è sottoposto a marzo a Chicago, ma ha potuto riprovare la gioia di trovarsi su un campo da tennis.

L'argentino ha documentato con un breve video sui social network questa giornata di rinascita. Tra i primi ad esprimere il suo sollievo e il suo incoraggiamento c'è Federico Delbonis, protagonista insieme a Del Potro del primo storico trionfo dell'Argentina in Coppa Davis.

Pisar las mismas canchas siendo distinto. Gracias @Globant por acompañarme en este nuevo desafío ??



Stepping on the same courts being different. Thanks #Globant for joining this ride.

#SeekReinvention pic.twitter.com/wBPBb516cj

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 8, 2021

"Sto impazzendo" ha scritto il mancino, che ha raggiunto per la prima volta gli ottavi al Roland Garros.

"Bello sapere che sei di nuovo in campo, non vedo l'ora di vederti tornare a vincere partite in futuro" ha scritto Jimmy Connors, primatista per titoli ATP (109) e per partite vinte nel circuito maggiore.

La quantità di reazioni affettuose al video conferma quanto Del Potro sia stato e sia ancora molto amato dai tifosi. L'ex numero 3 del mondo ha subito anche un'operazione al polso destro e tre al sinistro. Ora numero 265 nel ranking mondiale, grazie al meccanismo studiato dopo il lockdown, l'argentino non gioca dal torneo del Queen's del 2019.