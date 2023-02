Delray Beach: 5 americani sulla spiaggia dei quarti

Gli americani ci riprovano a Delray Beach. Sono sbarcati in 5 nei quarti di finale dell’ATP 250 della Florida e puntano a tenera in casa il trofeo, dopo lo smacco della scorsa settimana a Dallas. Là erano in tre su quattro in semifinale e il titolo se lo è preso il cinese Yibing Wu, che era il peggio classificato, neo Top 100.

Nella località balneare che fu la sede della prima edizione del Miami Open (1985, vinse lo statunitense Tim Mayotte), Taylor Fritz, n.7 del mondo e testa di serie n.1, ha superato in scioltezza il primo impegno contro l’ecuadoregno Emilio Gomez (6-4 6-3). Michael Mmoh, n.87, ha fatto il botto approfittando della luna storta di Denis Shapovalov (n.27 e testaa di serei n.3 a Delray Beach) per superarlo 7-5 3-6 6-3.

Mackenzie McDonald, n.56, ha fatto cadere a sua volta una testa di serie, la n.5 del giapponese Yoshihito Nishioka, n.34, imponendosi 6-3 3-6 6-2. Marcus Giron ha messo la parola fine alla bella favola del croato Matija Pecotic, dirigente finanziario a tempo pieno e qualificato in un tabellone ATP per hobby come fosse un Rodeo terza categoria qui da noi (6-3 6-3). Infine Tommy Paul, n.18 del mondo e secondo favorito del torneo, che abita a 15 minuti dal circolo, ha battuto 6-3 6-4 il compagno di Davis Denis Kudla, come lui disponibile a sorbirsi dopo l’Australian Open una scomoda trasferta in Uzbekistan per garantire agli Usa la qualificazione alle Davis Cup Finals.

I cinque moschettieri a stelle e strisce sono così abbinati nei quarti di finale:

Fritz – Mannarino (Fra),

Mmoh – MacDonald,

Giron – Kecmanovic (Srb),

Paul – Albot (Mol).

A parte il derby tra Mmoh e MacDonald, come tutti i derby difficile da pronosticare anche se MacDonald è molto più avanti in classifica, gli statunitensi partono favoriti, ad eccezione di Giron che trova in Miomir Kecmanovic, n.33 del mondo e testa di serie n.4, un avversario davvero tosto.

Sarebbe però imperdonabile per un Taylor Fritz, unico Top 10 in gara e al suo best ranking, o per un

Tommy Paul che si gode il piacere di poter giocare con amici e parenti in tribuna, farsi sfuggire l’occasione di far sventolare in alto la bandiera in riva all’oceano.

Tommy Paul, recente semifinalista agli Australian Open e anche lui questa settimana al suo best ranking (n.18), è il più motivato, punta entrare tra i primi 15: "Con il mio team ci abbiano dato dentro, qui a Delray Beach e a Boca Raton", ha detto. "Mi sono allenato molto, lavorando dentro e fuori dal campo. Sento di aver fatto molti passi avanti nel mio gioco e spero di poter mantenere un buon livello questa settimana e per tutto il resto dell'anno".