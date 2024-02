Delray Beach, Arnaldi sfida Hijikata per i quarti

Matteo Arnaldi torna in campo stasera per un posto nei quarti di finale al Delray Beach Open (ATP 250 sul duro- montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento del Delray Beach Stadium & Tennis Center.

Il sanremese, numero 43 del mondo, sfida per la prima volta il 22enne australiano Rinky Hijikata, numero 84 in singolare e campione dell'Australian Open 2023 in doppio con Jason Kubler: grazie a questo risultato hanno partecipato alle Nitto ATP Finals.

Ex numero 9 del mondo junior, Hijikata ha raggiunto in singolare un best ranking di numero 70 a ottobre 2023. In carriera vanta un ottavo di finale allo US Open (2023), il suo miglior risultato negli Slam, e due titoli Challenger in singolare, a Playford nell'ottobre 2022 e a Burnie a gennaio 2023.

Il ligure, che non gioca dall'Australian Open, potrebbe virtualmente eguagliare il best ranking di numero 38 se dovesse raggiungere i quarti di finale per la seconda volta in stagione, la terza in carriera, nel circuito ATP.

Agli ottavi è arrivato anche Flavio Cobolli, numero 72 del mondo, che affronterà per la prima volta il 21enne statunitense Zachary Svajda, numero 146.





