Delray Beach, festa USA: finale Fritz-Paul

Festa a stelle e strisce a Delray Beach. Il numero 1 degli USA, il campione in carica Taylor Fritz, e il numero 2 Tommy Paul scenderanno in campo per il titolo al Delray Beach Open (ATP 250 sul duro- montepremi 661.585 dollari). Sarà la quarta finale tutta made in USA nella storia del torneo.

Fritz, che insegue il settimo titolo ATP, giocherà la sua 12ma finale ATP, la prima da Atlanta 2023. E' il primo giocatore a centrare due volte di fila la finale nel torneo da James Blake, sempre sconfitto nel 2007 e nel 2008. Paul, campione a Dallas domenica scorsa, è diventato invece il primo statunitense a giocare due finali ATP in due settimane consecutive dal 2022 quando Sebastian Korda perse a Gijon e Anversa.

Paul ha aperto la giornata delle semifinali che per la quarta volta dal 2000 nel circuito ATP ha visto in campo solo giocatori statunitensi: era successo anche a Memphis 2003 (Dent, Roddick, Spadea, Vahaly), a San Jose 2004 (Agassi, Fish, Kendrick, Roddick) e a Dallas 2022 (Brooksby, Giron, Isner, Opelka). Il 26enne del New Jersey ha dominato 62 62 Frances Tiafoe e completato così la settima vittoria di fila, la sua striscia più lunga di successi in carriera. "Credo di aver giocato una delle partite migliori degli ultimi due anni" ha detto Paul, numero 14 del mondo.

Nell'altra semifinale Fritz ha sconfitto 76(8) 62 Marcos Giron, finalista a Dallas e salito alla posizione numero 44 grazie a quel risultato, forte anche di 10 ace. "Nel primo set ho mancato alcune chances, ma Marcos ha giocato bene i punti importanti. Ho cercato di non farmi innervosire da tutto questo" ha detto Fritz, che sfiderà per l'ottava volta (la quinta nel tour) Paul, che l'ha sconfitto in quattro occasioni compresa l'ultima in semifinale ad Acapulco nel 2023.

