Roma, 18 feb. (askanews) - Jannik Sinner non smette di vincere. Dopo gli Australian Open arriva il successo nel torneo di Rotterdam ATP 500, esordio stagionale per l'altoatesino. Battuto l'australiano De Minaur in due ore di gioco: 7-5, 6-4. Per l'azzurro da domani si spalancano le porte della classifica Atp scalando una posizione: è numero 3 al mondo.