Diaz Acosta campione a Buenos Aires: settimana da sogno

Una settimana da sogno. Facundo Díaz Acosta ha conquistato all'Estadio Guillermo Vilas il primo titolo ATP in carriera. L'argentino ha sorpreso Nicolas Jarry 63 64 in finale e ha messo il suo nome nell'albo d'oro dell'IEB+ Argentina Open, l'ATP 250 di Buenos Aires. E' il secondo mancino ad aver trionfato nella capitale argentina dopo Rafa Nadal.

Sono molti i motivi che rendono questa vittoria decisamente particolare. Intanto, proprio a Buenos Aires un anno fa Diaz Acosta vinceva la sua prima partita nel circuito maggiore dopo Federico Coria, fratello di Guillermo ex Top 5 e finalista agli Internazionali BNL d'Italia. Poi perché ha trionfato davanti alla famiglia e agli amici, e celebrato il primo alloro in carriera nel circuito maggiore in un torneo che spesso veniva a vedere da bambino.

His first ATP title. In his home city. ??



The moment wild card @Facudiazacosta capped off the PERFECT week in Buenos Aires!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/Ml6cfMjVF4

— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2024

Diaz Acosta è il sesto argentino nell'albo d'oro dopo Guillermo Coria (2004), Gastón Gaudio (2005), Juan Mónaco (2007), David Nalbandian (2008) e Diego Schwartzman (2021).

Nella miglior settimana della sua carriera, Diaz Acosta non ha ceduto nemmeno un set. Ha eliminato Daniel Altmaier, Francisco Cerúndolo, Dusan Lajovic e ancora Federico Coria, prima della finale. Il successo su Jarry lo proietta da numero 87 a numero 59 del mondo, per la prima volta in Top 60.

Teamwork makes the dream work ????@Facudiazacosta @ArgentinaOpen pic.twitter.com/N6wTBGwYPp

— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2024

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI