Dieci cose graziose per cui le Next Gen ci mancano già

1) Il suono

Tam-tam-tam e il colore, quel rosso che accende e spenge i confini del campo. E’ un attimo trasformare quelle luci e quei suoni nel battito del cuore. Il nostro, il loro, quello di ciascuno di noi che siamo qui nella Allianz Cloud amplificato a mille decibel. E’ un suono che impariamo presto, direi ogni giorno, a domare quando si fa pressante e poi ossessivo. E ad ascoltare quando diventa emozione e passione. E’ il suono che accompagna l’ingresso in campo di ogni giocatore inglobato in un fascio di luce. Anche loro lo ascoltano e lo sentono. Una comunità che segue il battito del cuore. Facciamolo più spesso, in ogni momento di ciascuna delle nostre vite

2) Parole chiave

Nello spot che lancia ogni match, sono state scelte con cura alcune parole chiave: “Siamo tornati”, “ No fear”, “New blood”, “passion”, “solo uno vincerà”. Se il tennis è paradigma della vita, in queste parole chiave ognuno di noi può ritrovare un senso e una motivazione: siano tornati e anche sopravvissuti; nessuna paura; nuovo sangue nel senso rigenerati. Anche nella competizione e nel concetto di vittoria: si può vincere insieme anche se uno solo alzerà la coppa.

3) Cosi vicini, cosi lontani

E’ una sensazione netta che ti prende quando li vedi entrare e poi nelle varie fasi del match: alzano gli occhi in cerca del pubblico (lo hanno fatto tutti); si mettono le mani davanti agli occhi perché le luci delle ribalta impediscono di vedere chi c’è e quanti sono gli spalti (soprattutto Baez e Alcaraz); alzano le braccia e chiedono il supporto del tifo come fosse ossigeno quando fanno cose straordinarie (Baez e Gaston); a fine partita, il vincitore (Korda lo ha fatto ben tre volte) ha cura nel lanciare le palline nei diversi settori dell’arena per far arrivare a ciascuno la propria chance di un feticcio; lanciano asciugamani, polsini e t-shirt (nuove, ancora nel cellophane).

Scalda il cuore la dimensione ancora amatoriale e generosa di questi otto giovanissimi campioni. Sensazione che diventa già nostalgia quando il vincitore alzerà la coppa. In quattro edizioni della Next gen la qualità del gioco non ha mai smentito le classifiche: questi otto qui diventano big, se va male top venti. E allora, dopo, non cercheranno più il pubblico, raramente chiederanno “aiuto”. Saranno diventati o assorbiti da quello che è “l’altro mondo” dei maestri del tennis. In apparenza così poco umano. Così poco vicino.

4) Come al cinema

In realtà quando entri nell’Allianz Cloud entri in una bolla. O una nuvola, come suggerisce la parola. Avvolto in un bozzolo dove palco e platea, finzione e realtà, si confondono in continuazione, i ruoli si ribaltano, le distanze si annullano e tutti vengono coinvolti in ogni fase del gioco. Capita così che i giocatori osservino se stessi nelle pause del cambio campo. Complice il “cubo” che scende dal soffitto in mezzo al campo e rilancia gli highlights dei due games appena giocati.

Ci si concentra anche così: guardandosi. L’amatissimo Gaston - quella persa con Musetti è stata la partita più bella, oltre che la più lunga, di tutte le edizioni delle Next Gen - ad ogni cambio si è messo a sedere, ha accavallato le gambe e si è messo a guardare in su. Punti persi e punti vinti. In quella partita, trattandosi di due artisti come Musetti e Gaston, pura poesia tennistica.

5) Quello scambio continuo

Tra le regole “speciali” delle Next gen c’è il coaching in campo e non più a distanza: nelle prime tre edizioni coach e giocatore si sono parlati attraverso una cuffia; quest’anno l’allenatore poteva stare al fianco del giocatore. Una concessione fatta in passato al circuito femminile, per i maschietti “limitata” agli under 21 e tuttora vietata nel circuito ad ogni livello. Bene: nessun giocatore ha utilizzato questa possibilità.

Tutti però hanno regolarmente parlato con il proprio angolo seduto agli angoli opposti della prima fila della tribuna di fronte al giudice di sedia e quindi alle panchine dei giocatori. Commenti, sfoghi, consigli, incitazioni espresse con quel lessico familiare che ciascun team coltiva, sono stati continui e puntuali dopo ogni 15. Il coaching è vietato e punito anche con penalty point. Costringendo così le panchine a comunicare con gesti e occhiate e cenni del capo che non saranno mai la stessa cosa.

Le Next Gen hanno sdoganato il coaching e messo a nudo questa e altre ipocrisie. Speriamo diventi una prassi anche nel circuito. Bello per il pubblico (si sente anche in tv). Utile per i giocatori meno soli nella competizione più solitaria di ogni sport.

6) Una festa per tutti

Il dj in campo è ormai un must dei Masters 1000 e degli Slam (not Wimbledon, of course). Ogni torneo alla fine ha una propria colonna sonora che, suggerimento per il marketing, andrebbe messa su piattaforme e poi venduta. Alle Next Gen la musica è parte integrante del gioco: sarà per i game più corti grazie al deciding point; sarà per i set che arrivano a quattro; sarà che i giovani vogliono la musica e vivono sintonizzati. Led Zeppelin, Pink Floyd, Cold play, campionature di pezzi famosi sui quali viene introdotto un ritmo battente elettronico. Così il giocatore trova il ritmo e il pubblico balla e si diverte. In sicurezza: a distanza e con mascherine. Ci si adegua in tutto. Con un po’ di fantasia.

7) Milano-mondo

E poi ci sono due e tre cose che hanno a che fare con la civiltà. Scaldano il cuore e ti rendono orgoglioso. Il tifo, ad esempio: siamo in Italia e non c’è dubbio che il cuore batteva per Lorenzo Musetti. La partita con Gaston per livello di gioco e intensità è valsa la settimana. Ma il palazzetto resta affollato per tutti i giocatori. Ognuno ha scelto il suo pupillo: Korda è il bello che piace alla ragazzine e attira studentesse Usa iscritte a Milano; Nakashima ha il suo gruppetto di fans; Baez è il beniamino di tutti perché è l’underdog talentuoso e generoso; Alcaraz perché si capisce che sarà lui il nuovo Nadal. Alla Next si va per vedere il tennis del futuro che è già presente. Mission accomplished.

8) La festa dei bambini

Ce ne sono tanti, con le scuole tennis e con i genitori. Capiscono e imparano subito i luoghi magici del palazzetto dove possono incontrare i giocatori per strappare una firma. E dove posizionarsi a fine match per avere in regalo un polsino, una pallina, una maglietta. Si muovono compatti come falange addestrate. Le Next Gen sono anche questo: libertà di muoversi durante le fasi di gioco. Loro lo fanno e chissà perché non si sentono. E non fanno rumore.

9) “Il mondo ci guarda”

Le parole dello speaker: “Il campo è pronto, i giocatori anche, il mondo ci guarda, è tempo di giocare”. Hanno una loro piacevole solennità.

10) Code ordinate

Ovunque: all’hot dog, alle toilette, per la birra, nei punti vendita. Ancora una volta: distanza e mascherine. Il colpo d’occhio è perfetto. Tra Wimbledon e realtà. Tornate presto Next Gen, Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals