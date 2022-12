Diriyah Tennis Cup, apre Wawrinka-Berrettini: il tabellone completo

Sarà Wawrinka-Berrettini il primo match della Diriyah Tennis Cup, l'esibizione che scatterà in Arabia Saudita quando in Italia saranno le tredici.

Il tabellone è a sedici, con bye per le prime quattro teste di serie: il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas, il numero 7 Daniil Medvedev, il numero 8 Andrey Rublev e il numero 9 Taylor Fritz.

Tra i dodici tennisti in campo anche Nick Kyrgios e Alexander Zverev, che tornerà per la prima volta dopo l'infortunio al Roland Garros, se si eccettua il set di esibizione con il fratello Mischa per la serata di gala dell'associazione di famiglia per i bambini affetti da diabete di tipo 1.

DIRIYAH TENNIS CUP - Prize money e protagonisti

Nella prima giornata andranno in scena i quattro incontri di primo turno e i quattro quarti di finale, tutti al meglio dei tre set con match tie-break al posto del parziale decisivo.

Sarà dunque una giornata di festa alla Diriyah Arena, stadio da 7 mila spettatori non lontano al locale sito eletto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Questo il tabellone del torneo, che prevede anche un tabellone di doppio di consolazione per i quattro sconfitti al primo turno:

The draw is out ?? Which first-round match are you looking forward to the most??? #DiriyahTennisCup #DiriyahSeason #DTC #SaudiArabia #Aramco pic.twitter.com/I8NzgpVJbA

— Diriyah Tennis Cup (@DiriyahCup) December 7, 2022

Gli incontri si disputano a partire dalle 11 ora locale, le tredici in Italia. Questo il programma completo della densa prima giornata.

PRIMO TURNO

13.00 ora italiana

Stan Wawrinka (SUI) vs. Matteo Berrettini (ITA)

a seguire

Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander Zverev (GER)

a seguire

Cameron Norrie (GBR) vs. Nick Kyrgios (AUS)

a seguire

Hubert Hurkacz (POL) vs. Dominic Stricker (SUI)

QUARTI

Non prima delle 18 ora italiana

Andrey Rublev (RUS) vs. Stan Wawrinka (SUI)/M. Berrettini (ITA)

a seguire

Daniil Medvedev (RUS) vs. Dominic Thiem (AUT)/Alexander Zverev (GER)

Non prima delle 22 ora italiana

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Cameron Norrie (GBR)/Nick Kyrgios (AUS)

a seguire

Taylor Fritz (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL)/Dominic Stricker (SUI)