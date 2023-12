Djokovic batte tutti... o quasi: Volandri tra gli 11 con un record positivo

Novak Djokovic è il terzo giocatore con più titoli (98) e più partite vinte (1087) nel circuito ATP. E' l'unico ad aver trionfato sette volte alle Nitto ATP Finals, l'unico ad aver chiuso otto stagioni da numero 1 del mondo, l'unico ad aver vinto 24 Slam. E' l'unico ad aver trionfato almeno tre volte in tutti e quattro i major, e almeno una volta in tutti i Masters 1000 in calendario. Vanta il record di vittorie contro Top 10, e ha un bilancio positivo contro i due grandi rivali, Roger Federer e Rafa Nadal.

Ma ci sono undici giocatori che possono dire di avere ottenuto più vittorie che sconfitte contro il serbo. In questa lista c'è anche Filippo Volandri. L'attuale capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis ha un posto statisticamente speciale nella carriera di Djokovic, che contro di lui ha giocato la prima partita nel circuito ATP. E l'ha persa, 76(5) 61 a Umag nel 2004.

"Fuori dal campo parlavo con altri giocatori e a tutti dicevo: quel ragazzo è veramente forte" ha ricordato Volandri in un'intervista al sito ATP del 2020. "Nel primo set ero avanti 5-1, ero già un buon giocatore ma lui ha avuto una reazione che non mi aspettavo - ha spiegato l'attuale capitano azzurro -. Anche se non respirava bene, è stato davvero impressionante. E quel tipo di reazione o ce l'hai o non ce l'hai, devi avercelo dentro". Volandri ha fatto valere l'esperienza, ma già in quella prima occasione ha visto un potenziale nel tennis di Nole. "Fisicamente e in termini di flessibilità era a un livello diverso. Era potente, in campo saltava ovunque. Anche se era leggero metteva molto spin sulla palla, è questa la differenza tra i campioni e i giocatori normali".

Volandri, che in quel torneo ha battuto anche il tre volte campione in carica Carlos Moya prima di perdere ai quarti contro l'argentino Guillermo Canas, non ha più affrontato Djokovic.

Figura così nella lista degli undici con un bilancio positivo negli scontri diretti contro il serbo. Una lista guidata da Andy Roddick, l'unico a potersi dire in vantaggio pur avendo giocato almeno cinque partite contro Djokovic. Si sono infatti incontrati nove volte, e Roddick si è imposto in cinque delle prime sette sfide (5-4 il bilancio totale) grazie al suo poderoso servizio.

Seguono, in questa classifica, Fernando Gonzalez (2-1), Ivo Karlovic (2-1) e Nick Kyrgios (2-1). che l'hanno affrontato tre volte. Contro l'australiano, Djokovic non ha vinto nemmeno un set nei primi due confronti, ma si è aggiudicato il più prestigioso, la finale di Wimbledon del 2022.

Il cileno l'ha sconfitto due volte a inizio carriera, a Cincinnati nel 2005 e a Madrid nel 2006, prima di cedere in cinque set combattuti al Roland Garros. Come Gonzalez, e come lo stesso Roddick, anche il croato Ivo Karlovic ha sfruttato l'atout del servizio nelle due vittorie contro Nole, a Madrid nel 2008 e a Doha nel 2015. Nonostante le sue qualità in risposta, Djokovic ha sofferto contro il secondo giocatore con più ace all'attivo nel circuito ATP dal 1991.

Per trovare giocatori con un bilancio positivo e imbattuti contro Djokovic bisogna arrivare a Marat Safin e Jiri Vesely, che l'hanno incontrato due volte. Il russo (2-0) l'ha sconfitto all'Australian Open 2005, all'inizio del percorso concluso con il suo secondo titolo Slam, e a Wimbledon tre anni dopo.

Vesely rappresenta invece il caso più particolare, perché le due partite giocate e vinte si sono disputate nella fase migliore della carriera di Djokovic, a Monte Carlo nel 2016 e a Dubai nel 2022. Anche se in questo torneo ha rappresentato il primo nella stagione del serbo dopo l'espulsione dall'Australia per la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19.

Infine, come Volandri, hanno vinto l'unica partita giocata contro Djokovic il britannico Dan Evans (Monte Carlo 2022), Taro Daniel (Indian Wells 2018, il suo primo successo contro un Top 10), Antony Dupuis (Valencia 2005) e Dennis Van Scheppingen (Bangkok 2004).