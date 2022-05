Djokovic: 'Contro Rafa a Parigi è la sfida delle sfide'

Il big match ci sarà: come ci si attendeva fin dal primo momento, il quarto di finale della parte alta del tabellone sarà tra Rafael Nadal e Novak Djokovic. Testa a testa numero 59 tra le due leggende.

NOVAK DJOKOVIC

“Quando il draw è uscito sono stati tanti a pensare a questo match dei quarti di finale tra me e Rafa, è normale. Sono contento di aver risparmiato energie preziose nel mio match degli ottavi contro Diego Schwartzman, perché mi torneranno utili di fronte a Nadal. Sappiamo che i nostri incontri richiedono un grande impegno e bisogna essere pronti mentalmente e fisicamente per affrontarlo. Quella che ho di fronte, se parliamo del Roland Garros, è la sfida più difficile che si possa immaginare”.

“Paradossalmente, essere numero 1 del mondo è allo stesso tempo la cosa migliore e peggiore dell'essere il più forte. Perché in ogni sport arrivare a essere il migliore di tutti è la più ardua delle sfide. Mi sento onorato di essere stato in vetta così tanto tempo, in particolare in un'epoca con Roger Federer e Rafael Nadal, due che hanno fatto la storia. Dall'altro lato, essere numero 1 del mondo significa che in ogni torneo l'obiettivo di tutti è quello di batterti, di detronizzarti. Negli anni ho imparato a far fronte a questo problema con il mio carattere. Essere il numero 1 è un po' come scalare l'Everest, perché non basta giocare bene alcuni tornei. Devi essere il più forte nella maggior parte dell'anno, visto che ormai tutti giocano ovunque”.

RAFAEL NADAL

“Qual è stata la differenza con Auger-Aliassime? Che io ho giocato un po' meglio nei momenti importanti. In fondo lo sport è molto semplice, se giochi bene per più tempo vinci, altrimenti perdi. Sono particolarmente contento del quinto set e degli ultimi game della partita. In quel momento mi sono espresso al meglio delle mie possibilità. Djokovic sta giocando bene, è in ottima condizione, ma io dovrò accettare quello che sarò in quel match cercando di dare tutto il possibile”.

“Devo essere grato per ritrovarmi ancora nei quarti di finale al Roland Garros, nonostante tutto. Nelle mie condizioni non so mai se il match che vado a giocare sarà l'ultimo della mia carriera al Roland Garros, quindi tutto quello che arriva in più devo accettarlo ed esserne felice”.

“Il numero 1? La verità è che per me è soltanto un numero. Non mi sono mai svegliato pensando di essere numero 1, numero 5 o numero 100 del mondo. Non ho mai cambiato il mio modo di lavorare secondo la classifica che avevo in quel determinato momento. Essere lassù in vetta è bellissimo ma non cambia niente nel mio approccio al lavoro”.

ALEXANDER ZVEREV

“Non conoscevo bene Zapata Miralles prima di questo match, ma ne sono rimasto impressionato. Penso che se giocherà spesso così potrà salire molto in classifica. Per quanto mi riguarda, non ci sono stati buchi particolari nel mio tennis, piuttosto buchi nella mia concentrazione, che è andata a corrente alternata. Non ho servito bene, è vero, ma c'erano condizioni ambientali difficili e inoltre lui ha risposto alla grande. Se dovessi giocare di sera sarebbe ancora più difficile, ma mi sento pronto per questo”.