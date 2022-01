Djokovic vince la battaglia, può restare in Australia. Il campione: "Resto concentrato sul tennis"

Continua la telenovela che vede protagonista il re del tennis mondiale. La star della racchetta Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. In particolare, precisa la Bbc, la corte ha deciso che Djokovic può essere rilasciato dopo che il giudice ha constatato irragionevolezza nel modo in cui il responsabile alla frontiera ha preso la decisione di cancellare il visto del tennista.

"Voglio restare"

"Voglio restare e provare a partecipare agli Australian Open", ha scritto su Twitter il numero uno del tennis. In un intervento su Instagram, secondo i media serbi, Novak Djokovic ha ringraziato il giudice australiano che si è espresso per la restituzione del suo visto di ingresso in Australia. "Resto concentrato sul tennis. Sono venuto qui per partecipare a uno dei più importanti tornei del mondo", ha detto il campione serbo. "Naturalmente un grazie enorme a tutti coloro che in tutto il mondo mi hanno sostenuto e mi hanno dato forza, incoraggiandomi a mantenere la calma", ha aggiunto il tennista.

“Però potrebbe ancora essere espulso”

Un avvocato del governo ha tuttavia fatto sapere che l'Australia può ancora ordinare l'espulsione di Djokovic dal Paese. Il giudice del tribunale di Melbourne ha ''annullato la cancellazione del visto" e ordinato al "Governo di pagare le spese legali. Rilascio immediato e restituzione del passaporto per Djokovic". Gli avvocati del Governo a loro volta ribattono: "Il ministro ha il potere personale di espellere il giocatore". Il ministro dell'immigrazione, Alex Hawke, può ora intervenire personalmente e decidere comunque di annullare il visto per altri motivi, riporta il Guardian. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo in tribunale perché Djokovic rischierebbe di essere bandito dall'Australia per tre anni se il ministro decidesse di annullare nuovamente il visto. Intanto gli Australian Open prendono il via lunedì 17 gennaio e la partecipazione del n.1 del mondo resta così in forse.

Djokovic (Ansa)

Il fratello: "Sembra che lo vogliano ancora bloccare"

Secondo il fratello di Novak Djokovic, Djordje, dalle ultime informazioni emergerebbe che le autorità australiane sarebbero orientate a impugnare la decisione del giudice e a ribadire il divieto di ingresso nel Paese per il campione serbo. "Le ultime informazioni dicono che lo voglione bloccare. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati", ha detto il fratello del numero uno del tennis mondiale. "Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. E' stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo", ha osservato Djordje Djokovic alla tv privata serba Prva.

"Novak comunque oggi si è allenato - ha detto il fratello durante una conferenza stampa della famiglia in Serbia - dopo essere stato rilasciato in Australia. Novak è libero. Poco fa si stava allenando sul campo. E' andato in Australia per giocare a tennis, per partecipare ad un altro Open di Australia e stabilire un nuovo record".

Il ministro non deciderà oggi

Il ministro Hawke ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per decidere se annullare il visto di Djokovic. Secondo il quotidiano The Age, che riporta la notizia, ciò vuol dire che il campione serbo è per il momento libero. Il ministro, scrive il quotidiano, non deciderà entro oggi.

Aveva dichiarato di aver avuto il covid e di essersi negativizzato

Djokovic aveva dichiarato alle autorità di frontiera all'ingresso in Australia di non essere vaccinato e di avere avuto il covid due volte, nel giugno 2020 e lo scorso 16 dicembre, negativizzato poi il 22 dicembre. Lo riferisce il Guardian citando documenti emersi dall'udienza oggi in un tribunale di Melbourne a conclusione della quale il giudice Anthony Kelly ha deciso di revocare la cancellazione del visto. "Ho avuto il covid due volte. Ho avuto il covid a giugno 2020 e ho avuto il covid di recente - sono risultato positivo al Pcr - il 16 dicembre 2021", ha risposto Djokovic a domande specifiche, stando alla trascrizione dell'intervista con i responsabili australiani alla frontiera, pubblicata dal Guardian.

Esultano i fan

Hanno esultato i sostenitori del campione tennistico nell'apprendere la decisione presa dal giudice australiano di revocare la cancellazione del visto per poter entrare nel Paese e prendere parte agli Open di Tennis: un centinaio sono rimasti fuori dalla sede del tribunale durante l'udienza, alcuni mostrando bandiere serbe e australiane, rappresentanti della comunità serba nel Paese, riferisce la Bbc. Diverse persone, fino ad una piccola folla, nei giorni scorsi si erano accampate fuori dall'albergo dove il tennista sarebbe rimasto in attesa della decisione.