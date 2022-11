Djokovic ha fame di record: Tsitsipas ko, addio numero 1

I giovani possono aspettare ancora. Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di farsi da parte. E' ancora lui il favorito per vincere le Nitto ATP Finals. Ha un obiettivo chiaro, eguagliare il record di sei titoli di Roger Federer. A 35 anni sarebbe il campione più anziano nella storia del torneo, dal 1970 a oggi. E ha tolto a Stefanos Tsitsipas il sogno di chiudere la stagione, per la prima volta in carriera, da numero 1 del mondo.

Avrebbe dovuto vincere il titolo da imbattuto, invece si è arreso a Nole per la nona volta di fila, la decima in 12 confronti diretti. Djokovic, sconfitto solo nel 2007 nella prima partita delle Nitto ATP Finals contro David Ferrer, chiude 64 76(4), forte di un notevolissimo 73% di punti vinti al servizio con la seconda e conferma di non sentirsi appagato. Anzi coltiva ancora il gusto dei grandi sogni. Vuole essere il miglior padre possibile, dare più attenzioni alla moglie Jelena che tanto ha sacrificato per permettere a lui di inseguire il suo sogno. E poi c'è il centro tennis a Belgrado e la produzione di una nuova bibita a cui sta lavorando da un paio d'anni e che presto vorrebbe lanciare sul mercato. Tutti indizi che portano a una prova: come ogni uomo di successo, Djokovic punta innanzitutto ad essere all'altezza dell'immagine che ha di sé, nel modo più completo e migliore possibile.

The squeak of the shoes. The slide. THE SHOT.@DjokerNole THINGS ??#NittoATPFinals pic.twitter.com/Um9Kubpt6c

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022

Di verde vestito, Djokovic mette da subito all'angolo il campione della "linea verde", l'unico ad aver vinto sia le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals sia le Nitto ATP Finals. La sfida è il manifesto della narrazione di questo torneo, la lotta tra i titani e i giovani. Da un lato l'icona con più settimane di tutti da numero 1 del mondo, dall'altro l'uomo nuovo che sembrava arrivato per sbarrargli la strada con il fisico dell'atleta perfetto ma troppe complessità nella mente e nel cuore. Tsitsipas ha vinto più partite di tutti nel 2022, ma non batte Djokovic dal 2019. E chi ha visto la sfida di Torino, anche senza aver dato un'occhiata alla finale del Roland Garros dell'anno scorso, a quelle di Roma e Astana di quest'anno o all'ancora più recente semifinale a Bercy, ha capito perché.

Lo hanno percepito anche 10.544 tifosi che hanno riempito il Centrale del Pala Alpitour, anche più di quelli che c'erano domenica sera per Nadal-Fritz. Quando ha perso l'aria scanzonata dello sfidante che spariglia destini e fortune, e si è iniziato a trovare nel ruolo dell'inseguito, il suo tennis ha perso scioltezza nei momenti importanti.

E contro i top player abituati da anni, da decenni, ad essere al centro del mirino, nessuno può permetterselo. Nemmeno in un torneo come le Nitto ATP Finals che, a fine stagione e su un campo veloce, con partite al meglio dei tre set, negli ultimi anni si è rivelato più aperto alle sorprese degli Slam.

Djokovic controlla senza intoppi il primo set poi esulta come le rockstar che invitano i fan a fare rumore durante i concerti.

Focused ??@DjokerNole takes the lead winning the first set 6-4 against Tsitsipas#NittoATPFinals pic.twitter.com/kdIWBVh9pq

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022

Nel secondo set i tifosi si schierano in favore della battaglia, del terzo set. I cori "Tsi-tsi-pas! Tsi-tsi-pas" si fanno più frequenti col passar dei game. Il greco offre loro più di qualche motivo per sperare. Il servizio è più efficiente, appare più sciolto, salgono la percentuale di prime in campo e la relativa resa in termini di punti. Il padre dal suo angolo lo sollecita con il rovescio ad andare di più verso la palla, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo... Nole.

Un Nole che il pubblico presente applaude, rispetta e ammira. Anche più di Massimiliano Allegri, si direbbe stasera. Il tecnico della Juventus è in tribuna ma quando viene inquadrato sui maxischermi del Pala Alpitour, riceve più sonori fischi che applausi. Sarà perché lo stadio del Torino è qui a due passi.

Tsitsipas, con una maglia metà bianca e metà nera che ricorda quella della Juventus di Maurizio Sarri, a lungo contrapposto ad Allegri per stile di gioco e comunicazione, si sgonfia definitivamente nel tiebreak.

Djokovic, che nel suo box ha invitato anche l'ex centrocampista di Lazio e Inter Dejan Stankovic, ora allenatore della Sampdoria, vince il sedicesimo dei venti tiebreak giocati in stagione e in italiano ringrazia i tifosi. "Grazie per l'accoglienza che mi avete dato anche stasera, l'Italia è sempre vicino al mio cuore e il fatto che parlo un po' di italiano aiuta - ha detto -. Tornare qui è sempre un piacere, mi sento bene. Stasera tutto bene".