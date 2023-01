Djokovic: 'Mio padre? Tutto un equivoco. Siamo contro la guerra'

“Ho ancora benzina e gambe per giocare a questo livello”. Con queste parole, sorridendo, Novak Djokovic ha salutato il pubblico della Rod Laver Arena dopo il match vinto agevolmente contro Tommy Paul, che lo porterà a giocare la decima finale agli Australian Open. Domenica lo aspetta Tsitsipas, in un match che vale anche, per chi dovesse vincere, la prima posizione mondiale.

“Ovviamente sono molto soddisfatto - ha confidato Djokovic nella conferenza stampa post-match - di giocare un’altra finale del Grande Slam. È esattamente quello che avevo immaginato e sperato quando sono venuto in Australia. Il fatto di non aver mai perso una finale a Melbourne è una grande iniezione di fiducia per il match di domenica. Ma, naturalmente, conta quello che dirà il campo. Giocherò contro Tsitsipas che è in un ottimo stato di forma e sta giocando il suo miglior tennis. Sono sicuro che sarà molto motivato a vincere il suo primo Major. Conosco bene il suo gioco come lui conosce il mio, abbiamo giocato diverse volte su superfici diverse e ci siamo incontrati anche in una finale Slam, anche se sulla terra battuta, al Roland Garros. So cosa aspettarmi insomma. In questa fase della mia carriera, grazie a tutti i risultati ottenuti, ogni partita che gioco è sempre alla mia portata, soprattutto quando parliamo di grandi Slam”.

“Non ne ero a conoscenza fino a ieri sera - ha detto Novak a proposito della polemica che ha coinvolto suo padre - è mi dispiace che sia stato frainteso. Su questo punto voglio essere chiaro: la mia famiglia ha vissuto diverse guerre durante gli anni ’90 e, come ha spiegato lui stesso, siamo contro la guerra. Non sosterremo mai alcuna violenza perché sappiamo quanto sia devastante per le persone che la devono subire. Semplicemente mio padre, come dopo ogni singola partita, ha incontrato i miei fan nella piazza principale qui agli Australian Open, per ringraziarli del sostegno, stare con loro e fare delle foto. Quella foto non aveva alcun significato. Ho ascoltato quello che ha detto nel video: semplicemente “cheers”, ma purtroppo alcuni media l'hanno interpretato in modo sbagliato e mi spiace che la situazione sia degenerata. Ma spero che la gente capisca che non c'era assolutamente l'intenzione di sostenere alcun tipo di iniziativa bellica o altro. C'erano molte bandiere serbe attorno e lui ha pensato di fare una foto con qualche connazionale. Tutto qui. Mi auguro che la gente lasci perdere queste cose e che ci si possa concentrare sul tennis. Spero di averlo con me domenica in tribuna. Abbiamo preso la decisione insieme e non averlo nel mio box non è stato piacevole. Vedremo… ma vorrei che fosse presente per la finale”.

“La finale di domenica, in termini di stress, non credo che sarà particolarmente diversa da quelle che ho vissuto nella maggior parte degli altri Slam che ho giocato nella mia vita. Ma, certo, in questa fase della mia carriera so che ogni singolo evento è un’opportunità d’oro per cercare di ottenere un altro trofeo, visto che non so quante altre ne avrò. Sento la pressione come qualsiasi altro giocatore. Sento i nervi. Sento l'eccitazione. Sono tante le emozioni che si provano”.

“Credo che tutte le persone che verranno alla finale - ha detto il serbo a proposito di alcune intemperanze dei tifosi - siano lì solo per il tennis e per celebrare questo bellissimo sport. Spero si godano una delle partite più speciali dell’anno: una finale Slam… In fondo sono solo quattro ogni stagione. Storicamente serbi e greci vanno molto d’accordo e non credo che ci saranno problemi, né dentro né fuori dal campo”.

“Sul campo da tennis - ha aggiunto Nole parlando del perché ha deciso di diventare un tennista professionista - ho sempre l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo su di me e di combattere quei demoni che ognuno di noi ha dentro. Durante un match, nel bel mezzo della battaglia, alcuni di questi vengono a galla e devo affrontarli. Per me è soprattutto una grande scuola di vita. Allo stesso tempo, ovviamente, ho obiettivi e ambizioni professionali: i Grandi Slam e l’essere numero 1 al mondo, per esempio. Voglio fare la storia di questo sport. Dal punto di vista del gioco, sento di essere ancora in grado di mantenere il massimo livello. Quindi, finché è così, perché non continuare? Non so quando finirà la mia carriera, in questo momento ho motivazione e il sostegno di chi mi sta vicino, qualcosa che probabilmente viene sottovalutato e di cui non si parla molto ma è fondamentale, soprattutto come padre. Essere spesso assente mentre i figli crescono non mi rende molto felice, ma è un gioco di equilibri tra me, mia moglie e le persone vicine alla mia vita. Il fatto che lei sia presente per i nostri figli mi permette di fare ciò che amo e di continuare a fare passi significativi in questo sport”.

Seconda finale Slam in carriera per Tsitsipas, dopo quella persa nel 2021 al Roland Garros proprio contro Djokovic. Il greco è a un passo dal realizzare i suoi sogni: primo titolo del Grande Slam e numero 1 del ranking Atp.

“Non potrei essere più pronto per questo momento. Essere in finale - ha raccontato il greco dopo il match vinto contro Khachanov - significa molto perché proprio qui ho giocato nel 2015 uno dei miei primi Slam da junior. Voglio cogliere questa opportunità e prepararmi al meglio per questo grande giorno. Uno dei primi momenti che ricordo legati a questo torneo è stato quando una mattina vidi in tv con i miei amici la finale di Federer contro Fernando Gonzalez, uno dei miei giocatori preferiti. Mi piaceva la sua esplosività, il modo in cui riusciva a colpire la palla”.

“A Melbourne c’è una numerosa comunità greca. Grecia e Serbia, nonostante siano piccoli Paesi, hanno scritto pagine importanti nel tennis e prodotto molti buoni giocatori. Spero che anche noi greci potremo avere gli stessi loro risultati degli ultimi anni e vincere più volte negli Slam. Non parlo in prima persona perché voglio farlo insieme a Maria [Sakkari, ndr.], perché sento che insieme possiamo fare cose grandiose. Naturalmente, in questo momento mi sto concentrando su me stesso, ma per me è sempre importante che gli atleti possano dare sostanza e speranza a un Paese”.

“Il coaching - ha raccontato Stefanos, famoso per alcuni confronti serrati col papà-allenatore Apostolos - nel tennis c'è sempre stato. Alcuni coach potrebbero non usarlo in modo rilevante ma non è il mio caso. Ha sempre fatto parte del mio modo di affrontare un match quando sono in campo. Sono contento che ora non sia più penalizzato. È così che dovrebbe sempre essere. Non vedo perché avere un allenatore con sé, se non può condividere con te alcune delle sue opinioni e conoscenze durante il match. Mi sembra una cosa naturale”.

“Sto giocando un ottimo tennis e mi sto divertendo. Non vedo negatività in quello che sto cercando di fare. Credo veramente di avere delle chance di vincere il torneo e questo è più che sufficiente. Sono molto ottimista ma se anche non dovesse andare come vorrei saprò di averci messo il 110% ed è questo che conta. Oggi riesco a essere tranquillo anche sotto pressione e questo perché sono in fiducia. La frustrazione nasce quando ci si sente completamente fuori forma e non a posto con il proprio gioco, e cresce quando non si riesce a trovare una soluzione dentro di sé. Si inizia ad andare nel panico. Fortunatamente, in questo momento, sono molto tranquillo e positivo, qualità che trasferisco sul campo e che un tempo mi mancavano. Sono il frutto della convinzione raggiunta nelle mie capacità”.

“Il viaggio - conclude il 24enne greco - per arrivare a giocarsi la prima posizione mondiale o un titolo dello Slam è molto lungo, ci sono passi obbligati da fare per avere la possibilità di competere per un obiettivo così prestigioso. Ci ho creduto molto. Prima di tutto è il tuo ego a parlare: o ce l'hai o non ce l’hai. Da bambino ero molto sicuro di me e il fatto di emergere subito a livello nazionale mi ha aiutato; ho capito che potevo giocarmela anche in un contesto internazionale. Ho concluso il mio percorso juniores da numero 1 e ora voglio farlo anche tra i professionisti”.