Djokovic passeggia sull’erba, Kyrgios la incendia

Chissà che cosa avrebbero preferito gli spettatori del Centre Court se gli fosse stata concesso di scegliere: una partita intera di Novak Djokovic, la placida crociera con il sudafricano Kevin Anderson, o solo mezzo set (si partiva da 3-3 al quinto) tra Nick Kyrgios e il francese Ugo Humbert?

Un malato di tennis come il sottoscritto non avrebbe avuto dubbi: dopo i cinque set visti a Melbourne tra Kyrgios e Humbert (vittoria dell’australiano al quinto dopo aver salvato due match point), considerata l’indole di Nick e la forma smagliate dell’estroso mancino Ugo, vincitore due settimane fa ad Halle, meglio bruciare lo spettacolo in un attimo che spegnersi lentamente nella routine

Il pubblico di Londra però non ha potuto scegliere e i signori che aveva il posto nello stadio più prestigioso del mondo si sono sciroppati un 6-3 6-3 6-3 targato Serbia che non li ha mai fatti sussultare sulla sedia. Un’ora e 41 minuti di prevedibile dominio che proiettano Djokovic verso un terzo turno contro il vincente tra il nostro Andreas Seppi e lo statunitense Denis Kudla.

Quelli che invece sedevano sulle loro seggioline del Court n.1, l’altro stadio, più piccolo, con il tetto richiudibile, si sono potuti gustare tutta l’adrenalina dello sprinti finale tra due dei giocatori più estrosi e spettacolari del circuito.

Come dicevamo si partiva da 3 pari: si è arrivati al 9-7 finale per l’australiano con 10 game ripieni di spettacolo, tocchi leggeri alternati a rasoiate da incendiare l’erba.

Il pianista francese non aveva alcuna intenzione di mollare la presa. Uno che due settimane fa sui prati tedeschi infilava nell’ordine: Sam Querrey, Alexander Zverev, Sebastian Korda, Felix Auger Aliassime e Andrey Rublev, perchè avrebbe dovuto cedere al n.60 del mondo che non giocava una partita sull’erba dal 2019?

Una ragione non c’era se non l’assoluta unicità del “tennis by Nick” e lui, con tutto il pubblico dalla sua, l’ha messo in campo come sempre. Il morbido match-point, chiuso con un morbido rovescio pennellato sulla riga è stato come la firma sull’ennesimo capolavoro.

Ora Kyrgios affronterà la solidità del nostro Gianluca Mager, vincitore all’esordio a Wimbledon, dell’argentino Londero. Un’altra bella sfida per entrambi. Il pubblico è pronto a godersela: biglietti cercasi.