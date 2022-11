Djokovic da record alle Nitto ATP Finals: sei volte campione come Federer

Fa la storia Novak Djokovic. La storia che dà i brividi perché nessuno la può cambiare. A Torino chiude un anno pieno di domande e di assenze con l'assegno più cospicuo mai visto nella storia di un torneo di tennis. Batte 75 63 Casper Ruud, vince da imbattuto le Nitto ATP Finals e incassa $4,740,300. In questo modo eguaglia i sei titoli di Roger Federer nella storia delle Nitto ATP Finals e lo supera come campione più anziano nell'albo d'oro.

Dopo aver saltato due Slam e quattro Masters 1000, e avendo vinto Wimbledon che non assegnava punti, finisce la stagione da numero 5 del mondo. Pensare a uno scenario simile non era affatto scontato.

Lo osserva divertito anche Zlatan Ibrahimovic, che l'aveva difeso per la sua scelta di non vaccinarsi. Il serbo ha a sua volta citato l'attaccante svedese del Milan, la squadra per cui fa il tifo, a proposito dell'effetto del montepremi da record in palio per la finale. "Quando giocava a Los Angeles, gli chiesero perché avesse rifiutato 100 milioni per trasferirsi in un’altra squadra - ha raccontato - Lui rispose che i soldi non sono importanti, sono importanti tanti soldi. E 100 milioni non sono tanti soldi". Se 100 non sono dieci, figurarsi meno di cinque, insomma.

Che la pensi davvero così o no, non scopriamo oggi che Djokovic va in campo motivato più dagli incentivi che non si toccano, dal potere di battere i record e possibilmente sottrarli ai Fab 3. Battere Ruud contava non tanto per i 4,7 milioni di dollari, ma per un nuovo record da aggiungere come un tempo si aggiungevano le tacche sulle canne dei fucili per ogni nemico ucciso in battaglia.

Djokovic e le Nitto ATP Finals: una lunga storia d'amore

Djokovic ha iniziato la sua love story con le Nitto ATP Finals nel 2008, quando ancora si chiamava ancora Tennis Master Cup. A Shanghai, scelta che testimoniava la nuova centralità sportiva della Cina pochi mesi dopo le Olimpiadi di Pechino, il serbo ha dominato in finale Nikolay Davydenko e a ventun anni è "Maestro" per la prima volta. E' il suo undicesimo titolo in carriera, il quarto della stagione in cui ha celebrato il suo primo Slam all'Australian Open e trionfato anche a Indian Wells e Roma.

Il serbo è poi praticamente imbattibile tra il 2012 e il 2015. La finale del 2012 su Roger Federer resta uno dei suoi più bei ricordi associati a questo torneo. A Londra ha sconfitto 7-6(6) 7-5 lo svizzero e chiuso quella finale con un rovescio spettacolare, un punto simbolo della sua resilienza spesso fuori dal comune.

Una dote che gli ha permesso anche di perdere complessivamente tredici game tra la semifinale delle Nitto ATP Finals 2013 contro Stan Wawrinka e la finale contro Rafa Nadal. Nole ottiene la 17ma vittoria sul maiorchino e chiude la stagione con un record di 74-9.

Singolare l'esito dell'edizione 2014, senza finale Djokovic-Federer. Il serbo infatti annuncia il forfait dopo la semifinale contro Stan Wawrinka, quella della lite per Mirka, a causa di un problema alla schiena. Nole, che ha perso solo nove complessivamente nel girone, di fatto trionfa grazie al successo in tre set in semifinale su Kei Nishikori. Diventa così il terzo a vincere per tre anni di fila le Nitto ATP Finals dopo Ilie Nastase (ANNI) e Ivan Lendl (1985-87).

L'ultimo trionfo l'ha festeggiando battendo l'arci-rivale Rafa Nadal, pareggiando in quel momento il bilancio degli scontri diretti e superandolo per numero di set vinti nelle sfide incrociate.

Cronaca di una vittoria annunciata

Oggi ha riannodato il filo interrotto contro il "piccolo Nadal di Norvegia" che studia da Rafa, nel senso della sua accademia in una finale storica non solo per il suo assegno record. La arbitra infatti Aurelie Tourte, la prima donna giudice di sedia in una finale di singolare delle Nitto ATP Finals nella storia del torneo.

Dal suo privilegiato punto di vista, osserva Ruud partire molto deciso al servizio e capace nel primo set di tenere negli scambi medi o lunghi, che hanno richiesto almeno cinque colpi. Nei turni di risposta, però, fatica a individuare una posizione vantaggiosa. Se sta troppo avanti, Djokovic fa punto diretto. Se sta troppo dietro inizia lo scambio ma resta inchiodato a rincorrere lontano dal campo.

Il serbo, a cui pure ancora trema la mano quando regge l'asciugamano nei primi cambi campo, concede appena 5 punti al servizio nel primo set, e per tre volte arriva a un passo dal break. Due occasioni le manca nel secondo game, una nell'ottavo, uno dei momenti più critici del set per lo scandinavo. Sul 3-4 30-30, infatti, Ruud scende a rete e su un passante di rovescio diagonale, invece di appoggiarla di rovescio a campo aperto, si sposta a sinistra per giocare una stop volley di diritto anomalo che finisce out. Il game è il manifesto di una finale che inizia come una lunga attesa: Ruud sbaglia di più, ma Djokovic non affonda.

Anzi, a lungo il serbo si limita a un palleggio in relativa sicurezza, senza iniziativa né rischi, senza scossoni. Sa bene, Djokovic, che quando inchioda Ruud sulla diagonale del rovescio il punto è segnato per il norvegese. Nole potrebbe tirargli sempre lì, a tre dita dalle righe, per tutta la sera. A chi dubita, non resta che rivedere il punto che glin ha dato contemporaneamente il primo break e il primo set.

Nel secondo, Ruud accetta fin troppo passivamente che sia Djokovic a comandare le operazioni. Gli era successo, prevedibilmente, contro l'idolo Nadal sul Centrale del Roland Garros nella sua prima finale Slam, ma anche contro Carlos Alcaraz nella sfida per il titolo a Miami, la sua prima in un Masters 1000. Accetta che sia il rivale a scegliere, fa troppo poco per cambiare le cose e così basta poco, un break al quarto game, per dire addio ai sogni di gloria.

Djokovic gioca da numero 1 e chiude da numero 1, con l'ace sul match point. Poi allarga le braccia e si batte il petto in segno di vittoria, e corre ad abbracciare tutti nel suo angolo molto allargato, dalla moglie a Goran Ivanisevic. Il piccolo mondo antico del campione che cancella i limiti.