Djokovic salta Indian Wells, l'annuncio sui social

"Mi dispiace ma non vedrò i miei tifosi a Indian Wells. Non giocherò nel deserto, il mio posto preferito. Spero di tornare l'anno prossimo". Con questo breve messaggio sui suoi profili social, il numero 1 Novak Djokovic ha annunciato che non sarà al via del Masters 1000 che ha vinto cinque volte, in programma eccezionalmente per quest'anno dal 7 al 17 ottobre.

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2021

Il serbo, che nel torneo vanta un record di 50 successi e 9 sconfitte, non ha più vinto il titolo a Indian Wells dal 2016. Ma a questo punto l'inseguimento al sesto trionfo, che sarebbe un record nella storia di uno degli eventi di maggior prestigio nel calendario ATP, è rimandato almeno al 2022.

"Siamo dispiaciuti che Novak non giocherà quest'anno" ha detto il direttore del torneo Tommy Haas, ex numero 2 del mondo. "Speriamo di poterlo riabbracciare il prossimo marzo.

Djokovic non è più sceso in campo dalla sconfitta contro Daniil Medvedev nella finale dello US Open. A New York ha accarezzato fino all'ultimo il sogno di diventare il terzo uomo nella storia del gioco, e il primo dopo Rod Laver nel 1969, a completare il Grande Slam.

Il serbo ha già ottenuto la matematica certezza della qualificazione alle Nitto ATP Finals, che per la prima volta si disputeranno in Italia, al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. E può ancora inseguire un altro record. Punta infatti a terminare la settima stagione da numero 1 del mondo. Nessuno ci è mai riuscito nell'era del ranking computerizzato.