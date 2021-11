Djokovic spazza anche Norrie: che semifinale con Zverev

Tutto facile Novak Djokovic nell’ultimo incontro di singolare del Girone Verde alle Nitto ATP Finals. Il n. 1 del FedEx ATP Ranking sfodera una prestazione sontuosa e vince facilmente contro Cameron Norrie, secondo alternate del torneo, subentrato a Stefanos Tsitsipas. 6-2, 6-1 il punteggio della partita, durata 66 minuti.

"Ho cercato di non pensare alla semifinale e di essere professionale, verso il mio avversario e il pubblico che voleva vedere una partita vera" ha detto dopo la partita Djokovic, che ha superato per la terza volta il girone senza perdere nemmeno un set.

Primo nel Gruppo Verde, sfiderà per l'undicesima volta Alexander Zverev nel match che chiude il programma sabato alle 21. "In semifinale cercherò di dare il meglio, Zverev è uno dei tre migliori battitori del circuito e ogni volta che siamo andati alla distanza abbiamo dato vita a battaglie sfiancanti" ha aggiunto nell'intervista a caldo.

Il serbo ha vinto sette dei dieci precedenti confronti diretti. Zverev l'ha sconfitto a Tokyo, togliendogli il sogno dell'oro olimpico, e nella più prestigiosa delle sfide, la finale delle Nitto ATP Finals 2018. In quell'occasione, il tedesco è diventato il primo giocatore a battere Djokovic, Nadal e Federer alle Nitto ATP Finals.

Primo nel Gruppo Verde, Djokovic disputa la decima semifinale in quattordici partecipazioni alle Nitto ATP Finals. Imbattuto nel girone come sempre dal 2012 al 2014 (i primi tre dei suoi quattro successi consecutivi), nel 2016 e 2018 (quando arrivò in finale), il numero 1 del mondo punta al successo numero 230 contro un Top 10 in carriera.

Se lo raggiungerà, continuerà a inseguire due obiettivi: diventare il più anziano vincitore delle Finals ed eguagliare i sei titoli in carriera di Federer.

Nella prima semifinale, va in scena Daniil Medvedev che vanta la più lunga serie di successi consecutivi nel torneo (8-0) dai tempi delle 15 vittorie di fila di Djokovic nel quadriennio 2012-15 in cui ha dominato l'albo d'oro. Il russo sfida il norvegese Casper Ruud, primo semifinalista scandinavo dopo lo svedese Robin Soderling sconfitto da Juan Martin Del Potro nel 2009, prima edizione alla O2 Arena di Londra. Nei due precedenti confronti diretti, Ruud non ha vinto nemmeno un set.

Medvedev, diventato l'anno scorso il primo giocatore a battere i primi tre del mondo in una stessa edizione delle Finals, è il primo russo dai tempi di Nikolay Davydenko a qualificarsi per tre anni di fila alle Finals.

Ruud, primo norvegese di sempre alle Nitto ATP Finals, ritiene di essersi guadagnato il rispetto degli avversari in questa che rimane la sua stagione migliore di sempre in cui ha conquistato cinque titoli nel circuito maggiore. La semifinale fornirà ulteriori e preziosi indizi.