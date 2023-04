Djokovic torna numero 1, ma il duello con Alcaraz deve ancora iniziare

La vittoria di Jannik Sinner in semifinale a Miami su Carlos Alcaraz, campione in carica in Florida, consentirà a Novak Djokovic di tornare numero 1 del mondo nel ranking ATP.

Il murciano si era ripreso la vetta della classifica due settimane fa grazie al titolo conquistato al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, prima tappa del Sunshine Double. A 19 anni e undici mesi, Alcaraz può già vantare 21 settimane complessive da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato introdotto nel 1973. E' al sedicesimo posto per numero di settimane da numero 1 tra i 28 che hanno raggiunto questa posizione almeno una volta negli ultimi cinquant'anni.

Il primo di questa classifica è proprio Djokovic che inizierà la 381 settimana da numero 1 del mondo e tornerà in campo il 9 aprile a Monte Carlo, il primo Masters 1000 sulla terra battuta.

Il murciano ha la possibilità, a Monte Carlo, di scavalcare di nuovo il serbo. Sarebbe il primo avvicendamento in vetta al ranking nel 2023 fra loro due al termine di un torneo a cui hanno partecipato entrambi. Curiosamente, infatti, il posto di numero 1 del mondo quest'anno ha sempre cambiato titolare in assenza del rivale.

Alcaraz infatti ha chiuso il 2022 con il titolo di più giovane numero 1 a fine stagione nel circuito ATP. Djokovic si è ripreso lo scettro grazie al decimo trionfo in carriera all'Australian Open. Ma a Melbourne il murciano era assente per infortunio.

Alcaraz si è ripreso la vetta a Indian Wells, torneo che Djokovic non ha giocato perché impossibilitato ad atterrare negli USA a causa dell'obbligo di vaccinazione anti COVID richiesta agli stranieri. Per lo stesso motivo Djokovic non ha giocato nemmeno a Miami questa settimana.

Da Monte Carlo cambia tutto. Il duello per il posto più ambito nella classifica mondiale sta per entrare nel vivo.