"Penso che si sia vaccinato". Ecco perché Djokovic avrebbe ceduto

Il "caso Djokovic" non è stato chiuso con l'espulsione dall'Australia per decisione della Federal Court. "Nole", dopo i ricorsi, ha dovuto rinunciare agli Australian Open e accettare la decisione dei tre giudici della Corte che hanno spiegato come il tennista numero 1 al mondo "avrebbe potuto incrementare il sentimento anti-vaccini" e "influenzare persone di tutte le età, ma soprattutto i giovani e più suggestionabili, e spingerli ad emularlo".

"Nole" si prepara per Dubai"

Djokovic ha scelto il silenzio davanti alla bufera mediatica ed è riuscito anche a non perdere i suoi potenti sponsor. Ora è nell'entry list del Dubai ATP Tour, che inizia il 21 febbraio. A Dubai il campione serbo ha già conquistato cinque titoli e soprattutto per giocare non serve la vaccinazione contro il Covid-19. Ma a "Nole", vincitore di venti titoli dello Slam in carriera, la cacciata dagli Australian Open (la prima prova del Grande Slam) e la vittoria di Rafa Nadal non sono andate giù.

"Penso che si sia vaccinato"

Per questo motivo avrebbe deciso di vaccinarsi. "Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra che si sia già vaccinato", ha rivelato il suo biografo Daniel Muksch al canale austriaco Servus Tv. "Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21esimo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare", ha aggiunto il giornalista tedesco, autore della biografia ufficiale sul fuoriclasse serbo Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg.

La Serbia: "Validi i test molecolari presentati a Melbourne"

Intanto la procura della repubblica a Belgrado ha stabilito che erano validi i test molecolari presentati da Novak Djokovic ai fini dell'esenzione dalla vaccinazione anticovid, in vista della sua partecipazione il mese scorso agli Australian Open. I giudici serbi hanno in tal modo respinto la denuncia di falsificazione dei test presentata nei confronti del numero uno del tennis mondiale. E' stato accertato sulla base di una analisi e verifiche condotte dal ministero della sanità - ha riferito la procura - che "Novak Djokovic è stato sottoposto a test più volte, e che i certificati di tali test del 16 dicembre e del 22 dicembre 2021 sono validi" - ha reso noto la procura, come riferito dai media.