Djokovic vuole prendersi Torino: domina Rublev e vince il girone

Novak Djokovic in grande spolvero al Pala Alpitour. Il n. 1 del FedEx ATP Ranking ha sconfitto nettamente Andrey Rublev, 6-3, 6-2 in 68 minuti di gioco. Un successo limpido che gli assicura la prima posizione nel Girone Verde, con 2 vittorie e zero sconfitte, e quindi l’accesso alle semifinali dove sfiderà sabato il secondo qualificato del Girone Rosso. Con Medvedev già qualificato alle semifinali, è possibile una finale domenica tra i due primi giocatori in classifica.

Curiosamente quello svolto al Pala Alpitour è stato il primo confronto diretto tra i due top 10, ma il campo ha parlato chiaro: Djokovic ha controllato la partita fin dalle prime battute, dando la sensazione di aver un discreto margine sul rivale. Rublev aveva davanti una missione molto complicata e non solo per lo sfidare il miglior tennista del mondo.

Il suo tennis in grande spinta non si è rivelato un problema tecnico per Djokovic, perché giocando con grande velocità ma dritto per dritto il russo ha finito per dare ritmo al serbo senza riuscire a sfondarlo.

Senza variazioni e non ricavando molti punti diritti col servizio, Rublev si è trovato come spuntato, ha subito le difese di Djokovic ed i cambi di ritmo del rivale. Quando il serbo ha alzato il livello, con risposte micidiali, passando in un attimo da difesa ad attacco, Andrey non ha trovato la contromossa per restare aggrappato alla partita.

Eppure aveva iniziato con un break immediato Rublev, ma è stato l'unico momento in cui ha messo la testa avanti. Djokovic è stato bravo a girare il prima possibile lo scambio sul rovescio, non permettendo ad Andrey di martellare con la sua arma preferita, il diritto.

Come nel match d’esordio nel torneo, Djokovic parte lento, commette qualche errore e cede il gioco di servizio in apertura. Rublev lo segue a ruota, sbagliando tutto il possibile e restituendo il break al n. 1. Finalmente entra in moto il servizio e quindi il rovescio di Novak, il “vero” match ha inizio, tanto che il serbo alza i ritmi e il russo va in difficoltà. Annulla un’altra palla break Andrey aggrappandosi al servizio e portandosi 2 pari.

Anche il russo inizia il suo martellamento dalla riga di fondo, gli scambi sono serrati, grande ritmo ma poche variazioni. Lo strappo decisivo nel primo parziale arriva all’ottavo gioco. Djokovic fa la voce grossa in risposta, si porta 30-40 e proprio una sua risposta precisa inizia lo scambio che gli porta il punto del break. Serve avanti 5-3 il n. 1 e senza problemi chiude 6-3 in 35 minuti di gioco.

Nel secondo set il canovaccio tattico della partita non muta, Rublev spinge con grande energia, Djokovic contrattacca e trova alcuni cambi di ritmo ottimi, soprattutto col rovescio. Sull’1 pari arriva il punto del match: Rublev disegna il campo con due accelerazioni incrociate micidiali, ma la difesa in totale allungo di Djokovic è clamorosa, tanto da passare il russo con un rovescio irreale che fa scattare in piedi il pubblico sugli spalti.

Che giocata, tramortisce letteralmente il moscovita, per il break a favore del cinque volte campione delle Finals. Col pilota automatico inserito, Djokovic serve bene, controlla i tempi di gioco in totale scioltezza e consolida il vantaggio portandosi 3-1. Rublev non getta la spugna, ma non riesce a trovare una variazione per scardinare il tennis del n. 1, visto che di sola potenza non ottiene alcun risultato apprezzabile, solo qualche vincente sporadico. Nel settimo gioco il russo cede per la seconda volta il gioco al servizio, Djokovic serve 5-2 con il doppio break di vantaggio e chiude la pratica al primo match point, con un ace esterno, imprendibile.

“Il mio obiettivo è quello di vincere, ho ancora molte ambizioni” afferma Djokovic nell’intervista in campo. “Ho una pressione grande quando scendo in campo, tutti si aspettano che io vinca. Continuo ad allenarmi duramente ogni giorno, l’esperienza aiuta ma solo lavorando posso continuare a restare dove sono ora”.

Questa vittoria è la n. 50 in stagione per Djokovic, che lo porta a giocare la decima semifinale alle Nitto ATP Finals. Rublev adesso ha 1 vittoria e 1 sconfitta nel Girone Verde, venerdì giocherà contro Ruud la sua terza partita di round robin.