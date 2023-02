Doha, le big avanti. Otto delle prime dodici al mondo ai quarti

Sei delle prime dieci giocatrici del mondo si sono qualificate per i quarti di finale del torneo Wta 500 di Doha, ma sarebbe meglio dire 8 delle prime 12 visto che le intruse eccellenti sono Veronika Kudermetova (n° 11 Wta) e Beatriz Haddad Maia (12 Wta).

La più rapida di tutte a tagliare il traguardo dei quarti è stata la numero 1 del mondo Iga Swiatek che ha impiegato appena 53 minuti per bloccare le velleità della statunitense Danielle Collins (42), capace quest'ultima di tenere un solo game in tutta la partita (60 61 lo score).

Un torneo, questo di Doha, caro alla Swiatek in quanto lo scorso anno da questi campi prese avvio la serie delle 37 vittorie consecutive culminate con la vittoria al Roland Garros fino alla sconfitta al terzo turno di Wimbledon contro Alize Cornet. "Mi sono sentita molto fiduciosa - ha detto la Swiatek a fine incontro - e sono felice di essere stata concentrata fino alla conclusione. Non ho lasciato che la Collins prendesse il ritmo, sono stata aggressiva e questo mi rende molto felice".La polacca ha vinto i primi 9 game del match, poi sul 3-0 ha permesso alla rivale di muovere il pallottoliere prima di infilare gli ultimi tre game dell'incontro.

Ai quarti la numero 1 del mondo è attesa della svizzera Belinda Bencic (9 Wta) che ha vinto in rimonta per 16 76 64 sulla wild card Vika Azarenka. La Bencic è stata più volte sull'orlo del baratro rimontando uno svantaggio abissale di 61 41 con doppio break da recuperare.

Chi ha vinto la sconfitta ancora più vicina è stata Jessica Pegula (testa di serie n° 2 e 4 del mondo) che ha dovuto annullare due match point prima di domare la lettone Jelena Ostapenko per 62 26 75. La statunitense è stata brava a recuperare da sotto 5-2 al terzo e a salvare due match point sul 5-4. Ai quarti la Pegula è attesa dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia che a sorpresa ha fatto fuori Daria Kasatkina (8 Wta) per 63 76.

Avanti anche la testa di serie numero 4, quella di Coco Gauff (6), che ha superato per 63 76 la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova, poi Caroline Garcia (testa di serie numero 3 e 5 Wta) che ha superato per 67 75 64 la ceca Karolina Muchova (123), Veronika Kudermetova che ha eliminato Sofia Kenin per 62 75 e Maria Sakkari che ha lasciato appena 5 game a Ekaterina Alexandrova (63 62).

Questi gli accoppiamenti dei quarti: Swiatek-Bencic, Gauff-Kudermetova, Sakkari-Garcia e Pegula-Haddad Maia.

