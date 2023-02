Doha: c’è Paolini nelle “quali”

E’ Jasmine Paolini l’unica azzurra al via nelle qualificazioni del “Qatar TotaleEnergies Open” (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si disputa sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar. Il torneo è il secondo di un mini-circuito di tre appuntamenti in Medio Oriente che comprende anche il “500” di Abu Dhabi negli Emirati Arabi di questa settimana ed il “1000” di Dubai (20 - 26 febbraio), di nuovo negli Emirati Arabi Uniti.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.65 WTA, affronta al primo turno la canadese Leylah Fernandez, n.39 del ranking e settima testa di serie delle “quali”. La 20enne di Montreal, finalista agli Us Open del 2021, ha vinto in due set l’unico precedente con la tennista toscana, disputato al primo turno del WTA 500 di Abu Dhabi nel 2021.

