Doha: Musetti e Sonego si fermano a un passo dal titolo

Musetti e Sonego non sono riusciti a diventare la prima coppia italiana nell'albo d'oro di doppio al “Qatar ExxonMobil Open” (ATP 250 - montepremi 1.395.8725 dollari) che oggi si conclude sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Gli azzurri hanno finito per cedere 76(0) 26 10-8 contro il britannico Jamie Murray e il neozelandese Michael Venus.

Nel primo set la coppia azzurra perde subito il servizio nel primo turno di battuta. Recuperano lo svantaggio nel quinto game e trascinano il parziale al tie-break, ma non vincono nemmeno un punto. Tuttavia iniziano forte nel secondo, strappando subito la battuta agli avversari e portandosi avanti 3-0. Musetti e Sonego non corrono rischi e trascinano la sfida al match tie-break. Riescono anche a risalire da 5-9 a 8-9 ma non a ribaltare il set e la partita.

Si fermano in finale Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, sconfitti nell'ATP di Doha dalla coppia numero 1 del seeding Murray/Venus con il punteggio di 7-6 2-6 10-8.



Bravi comunque ragazzi ??



?? VIA IG qatartennis #tennis pic.twitter.com/pXTZeQ1DhA

— FITP (@federtennis) February 24, 2024

Prima di questo torneo Musetti e Sonego, che in coppia hanno debuttato alle Olimpiadi di Tokyo, avevano raggiunto i quarti a Cincinnati nel 2023: sopo aver sorpreso Granollers/Zeballos, teste di serie numero 8, al primo turno, si erano fermati proprio contro Murray/Venus ai quarti.

A Doha, hanno sconfitto Lammons/Withrow, teste di serie numero 1, al primo turno dopo aver salvato tre match point. Hanno poi beneficiato del forfait della coppia Alejandro Davidovich Fokina/Emil Ruusuvuori per il ritiro del finlandese, e in semifinale hanno eliminato il tedesco Andreas Mies e l’australiano John-Patrick Smith, in tabellone come alternate.

Murray e Venus hanno ottenuto il quinto titolo come coppia, dal debutto a Estoril nel 2022. Gli altri quattro li hanno festeggiati tutti nel 2023 a Dallas e Zhuhai sul duro, a Banja Luka e Ginevra sulla terra. Hanno anche raggiunto la finale al Masters 1000 di Cincinnati e a Tokyo, l'ultima che hanno giocato insieme prima di questo torneo.

Murray, ex numero 1 del mondo, ha conquistato il 32mo titolo in doppio in carriera. Ne ha vinto almeno uno per la dodicesima stagione di fila, una serie iniziata nel 2013. Il 36enne Venus, ex numero 6 del mondo e primo campione neozelandese nella storia del torneo, ha messo in bacheca il 22mo trofeo su 44 finali giocate nel circuito maggiore.





LIVESCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI