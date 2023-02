Doha: Swiatek, Pegula, Sakkari e Kudermetova in lotta per il titolo

C'è chi approda in semifinale senza giocare e chi invece impiega 2 ore e 41 minuti per battere la rivale. Sulle due facce della medaglia ci sono la numero 1 del mondo Iga Swiatek, che ha raggiunto le semifinali di Doha senza scendere in campo per il ritiro di una Belinda Bencic esausta per le quasi 3 ore di gioco del giorno prima necessarie per eliminare Vika Azarenka, e la wild card Maria Sakkari, che invece ha avuto bisogno del tie-break del terzo set per domare la francese Caroline Garcia (62 67 76 lo score in favore della greca).

Un match, questo, spettacolare e intenso, giocato senza troppi calcoli da due tenniste che si sono affrontate a viso aperto. Maria Sakkari è stata ineccepibile in avvio, poi si è irrigidita nel tie-break del secondo set perso per 7 punti a 5, ma si è rifatta alla grande nel terzo giocando il game decisivo con più determinazione e chiudendo la contesa trasformando il secondo match point utile.

In semifinale la Sakkari è attesa dalla testa di serie numero 2, la statunitense Jessica Pegula, che ha lasciato appena cinque game (63 62) a Beatriz Haddad Maia. All'americana sono stati sufficienti 85 minuti per vincere il primo confronto con la brasiliana: sul suo pallottoliere sono finiti 22 vincenti e 16 errori gratuiti, su quello della sua avversaria appena 12 vincenti e 20 gratuiti. Jessica ha perso un solo turno di battuta, all'inizio del match, poi dal 2 pari del primo set ha preso in mano le operazioni conquistando 8 dei successivi 9 giochi.

Nell'altra semifinale invece la numero 1 del mondo Iga Swiatek è attesa dalla russa Veronika Kudermetova (testa di serie numero 8) che ha eliminato per 62 36 61 la statunitense Coco Gauff. Il successo della russa è il primo ottenuto contro un top 10 della vittoria dello scorso anno su Ons Jabeur nei quarti di San Josè. A condizionare la partita, e tutta la giornata di gare, è stato il forte vento che spesso impediva alle giocatrici di colpire in modo efficace. Alla fine a premiare la russa è stato il suo tennis molto aggressivo e potente che le ha permesso di mettere a segno 18 vincenti che hanno fatto il paio con i 18 errori gratuiti. Di contro la Gauff ha espresso un gioco decisamente più incostante giocando all'altezza della situazione solo nel corso del secondo set. A pesare sono stati anche i molti errori commessi con il dritto e la poca incisività alla risposta.

Per quanto riguarda i precedenti, Iga Swiatek è avanti 2-0 sulla Kudermetova avendo vinto all'US Open 2020 (63 63 al primo turno) e ad Indian Wells 2021 (61 60 al 3° turno). Tra Sakkari e Pegula invece il bilancio è 4-2 per la greca. La Sakkari ha vinto a Eastbourne 2019 (62 61), a Miami 2021 (64 26 76), a Doha 2022 (64 75 negli ottavi) e alle Wta Finals del 2022 (76 76 in un match del round robin). L'americana invece ha prevalso all'Australian Open 2022 (76 63 agli ottavi) e nella finale di Guadalajara 2022 (62 63).